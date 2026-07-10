Samuel Vargas acompañó el acto por el Día de la Independencia en una escuela rural de Colonia Elisa

En el marco de la celebración por el Día de la Independencia, el diputado provincial Samuel Vargas acompañó a la comunidad educativa de la EEP N°391 “Dora Esther Ferré”, ubicada en el paraje Salto de la Vieja, jurisdicción de Colonia Elisa, en una jornada cargada de emoción, identidad y compromiso.

Junto a la directora de la institución, Prof. Karina Cinzone; la docente de Nivel Inicial, Gladys Aureliano; el concejal Fidel Ibarra, alumnos, docentes y familias, compartió un encuentro que puso en valor la historia, el esfuerzo y la dedicación de quienes sostienen la educación en cada rincón de la provincia.

“Es muy importante poder estar presentes en el territorio, acompañando a nuestras comunidades y escuchando sus realidades. Esta escuela, con casi 87 años de historia, representa el esfuerzo de muchas generaciones que siguen apostando a la educación como herramienta de transformación”, expresó Vargas.

Durante la jornada, se destacó el compromiso de toda la comunidad educativa que, pese a las dificultades existentes, continúa trabajando con vocación y esperanza para brindar lo mejor a los niños y niñas.

La institución forma parte de los establecimientos que serán alcanzados por obras de mejoras edilicias e infraestructura a través del acompañamiento del Estado provincial, una respuesta que busca fortalecer las condiciones donde docentes y alumnos desarrollan sus actividades.

“Hoy, como en 1816, necesitamos coraje y decisión. En aquel momento nuestros patriotas rompieron las cadenas y dieron el grito de libertad; “hoy el desafío es seguir trabajando con esfuerzo, unidad y compromiso para lograr una provincia con más oportunidades, crecimiento y desarrollo”, afirmó el legislador.