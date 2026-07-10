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Samuel Vargas acompañó el acto por el Día de la Independencia en una escuela rural de Colonia Elisa

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En el marco de la celebración por el Día de la Independencia, el diputado provincial Samuel Vargas acompañó a la comunidad educativa de la EEP N°391 “Dora Esther Ferré”, ubicada en el paraje Salto de la Vieja, jurisdicción de Colonia Elisa, en una jornada cargada de emoción, identidad y compromiso.

Junto a la directora de la institución, Prof. Karina Cinzone; la docente de Nivel Inicial, Gladys Aureliano; el concejal Fidel Ibarra, alumnos, docentes y familias, compartió un encuentro que puso en valor la historia, el esfuerzo y la dedicación de quienes sostienen la educación en cada rincón de la provincia.

“Es muy importante poder estar presentes en el territorio, acompañando a nuestras comunidades y escuchando sus realidades. Esta escuela, con casi 87 años de historia, representa el esfuerzo de muchas generaciones que siguen apostando a la educación como herramienta de transformación”, expresó Vargas.

Durante la jornada, se destacó el compromiso de toda la comunidad educativa que, pese a las dificultades existentes, continúa trabajando con vocación y esperanza para brindar lo mejor a los niños y niñas.

La institución forma parte de los establecimientos que serán alcanzados por obras de mejoras edilicias e infraestructura a través del acompañamiento del Estado provincial, una respuesta que busca fortalecer las condiciones donde docentes y alumnos desarrollan sus actividades.

“Hoy, como en 1816, necesitamos coraje y decisión. En aquel momento nuestros patriotas rompieron las cadenas y dieron el grito de libertad; “hoy el desafío es seguir trabajando con esfuerzo, unidad y compromiso para lograr una provincia con más oportunidades, crecimiento y desarrollo”, afirmó el legislador.

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