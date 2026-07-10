La Selección argentina ajusta los últimos detalles antes del duelo con Suiza: Scaloni brindará una conferencia de prensa

La Selección argentina llevará a cabo este lunes su última práctica antes de afrontar el compromiso frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras el entrenamiento, el entrenador Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa en la que podría dar indicios sobre la formación y el estado físico de sus dirigidos de cara a uno de los partidos más importantes del certamen.

El encuentro se disputará en Kansas, la misma ciudad que albergó el debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo, cuando venció a Argelia en el estreno del torneo. Desde entonces, el conjunto argentino fue creciendo en rendimiento y llega a esta instancia con el objetivo de seguir defendiendo el título obtenido en Qatar.

La jornada estará marcada por los últimos ajustes tácticos del cuerpo técnico, que aprovechará el entrenamiento para definir aspectos clave del equipo. Como es habitual, Scaloni mantendrá el hermetismo respecto del once inicial hasta las horas previas al partido, aunque se espera que la base del equipo sea la que viene de eliminar a Cabo Verde en un exigente encuentro que se resolvió en el tiempo suplementario.

Todas las miradas volverán a estar puestas en Lionel Messi, figura y capitán de la Selección, quien llega en un gran momento futbolístico tras ser determinante en los primeros partidos del Mundial. El rosarino buscará liderar nuevamente a la Albiceleste en un cruce que promete ser de máxima intensidad.

Suiza, por su parte, se presenta como un rival de cuidado. El conjunto europeo se caracteriza por su orden táctico, solidez defensiva y capacidad para competir en instancias decisivas, por lo que Argentina deberá ofrecer una actuación de alto nivel para conseguir el pasaje a las semifinales.

Con la clasificación entre los cuatro mejores del Mundial en juego, la última práctica y la conferencia de Scaloni marcarán el inicio de la cuenta regresiva para un partido que mantiene en vilo a millones de hinchas argentinos y que puede representar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.