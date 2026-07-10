Aníbal Fernández cruzó a Luis Caputo tras el anuncio del plan financiero: “Es un default técnico encubierto”

El funcionario durante el kirchnerismo cuestionó la estrategia económica presentada por el ministro de Economía y aseguró que el Gobierno atraviesa una situación de falta de crédito internacional.

El exfuncionario durante los gobiernos kirchneristas y el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, cuestionó con dureza al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de la presentación del programa financiero para 2027. A través de sus redes sociales, el dirigente peronista aseguró que el plan oficial encubre un “default técnico” y criticó la estrategia de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei.

“El Financial Times revela el ‘éxito’ financiero de Caputo como lo que es: un default técnico encubierto por falta de crédito. Ajustar hasta asfixiar para pagar deudas no es estrategia, es supervivencia. La timba de cerrar las puertas para no reconocer que nadie te presta ya tiene fecha de vencimiento”, escribió Fernández en su cuenta de X.

El mensaje llegó pocas horas después de que Caputo presentara los lineamientos del programa financiero del Gobierno nacional para el año electoral 2027 y defendiera la estrategia de refinanciar únicamente el capital de la deuda, mientras los intereses continúan pagándose con superávit fiscal.

Qué anunció Luis Caputo sobre el programa financiero

Durante una conferencia de prensa junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, y el director del Banco Central, Federico Furiase, Caputo aseguró que el financiamiento previsto para 2026 permitirá aliviar los compromisos financieros del año siguiente y sostuvo que el país no necesita volver a los mercados internacionales de manera urgente.

“Salir a los mercados es una opción más, no un objetivo”, afirmó el ministro, quien explicó que el Gobierno busca refinanciar los vencimientos de deuda a tasas cada vez más bajas para reducir el peso del endeudamiento sobre la economía. Además, remarcó que el objetivo es que la Argentina alcance el grado de inversión (“investment grade”) antes de finalizar un eventual segundo mandato presidencial, una calificación que facilitaría el acceso al financiamiento internacional en mejores condiciones.

La respuesta de Aníbal Fernández

Las declaraciones de Caputo encontraron una rápida respuesta del exfuncionario kirchnerista, quien puso en duda la solidez del programa económico y cuestionó la capacidad del Gobierno para acceder al crédito externo. Fernández sostuvo que el ajuste fiscal responde a la imposibilidad de conseguir financiamiento y calificó esa situación como un “default técnico encubierto”.

Además, afirmó que la estrategia económica oficial “ya tiene fecha de vencimiento” y acusó al Gobierno de sostener un modelo basado únicamente en el ajuste para cumplir con los compromisos de deuda. Las críticas del dirigente peronista se suman a otros cuestionamientos de la oposición sobre el rumbo económico del Gobierno, en momentos en que el Ministerio de Economía busca consolidar el equilibrio fiscal y preparar el esquema financiero de cara a 2027.