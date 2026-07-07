OCTAVOS DE FINAL
Mundial 2026
🇦🇷 Argentina vs 🇪🇬 Egipto
Lunes 7 de julio
13:00 hs
Transmite RADIOCLANFM PLAY
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta, Estados Unidos
Árbitro
François Letexier 🇫🇷
4
Vivilo por RADIOCLANFM PLAY
EN VIVO
Desde las 13 hs
Previa completa
Relatos
Comentarios
Minuto a minuto
La voz del hincha
⚔️ Así llegan
ArgentinaEgipto
🇦🇷
Argentina
Favorita
Viene de eliminar a Cabo Verde
3-2
🇪🇬
Egipto
Sorpresa
Eliminó a Australia por penales
4-2
📺 Cobertura especial
RadioClanFM
Previa
Desde las 13:00 hs
AL AIRE
Relato en vivo
Argentina vs Egipto
EN VIVO
Reacciones y análisis
Post partido
COMPLETO
¡Todos juntos, otra vez!
OCTAVOS
La Scaloneta va por un lugar entre los ocho mejores del mundo. ¡Acompañá a la Selección Argentina en un nuevo desafío mundialista!
Argentina vs Egipto
13:00 hs
RADIOCLANFM PLAY