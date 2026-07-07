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Deportes

OCTAVOS DE FINAL Mundial 2026 🇦🇷 Argentina vs 🇪🇬 Egipto

Published

OCTAVOS DE FINAL

Mundial 2026

🇦🇷 Argentina vs 🇪🇬 Egipto

Lunes 7 de julio

13:00 hs

Transmite RADIOCLANFM PLAY

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Estados Unidos

Árbitro

François Letexier 🇫🇷

World Cup 2026: Argentina chốt đội hình đấu Algeria, Messi gặp lại ‘nhân vật đặc biệt’

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026

New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026

4

Vivilo por RADIOCLANFM PLAY

EN VIVO

Desde las 13 hs

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Minuto a minuto

La voz del hincha

⚔️ Así llegan

ArgentinaEgipto

🇦🇷

Argentina

Favorita

Viene de eliminar a Cabo Verde

3-2

🇪🇬

Egipto

Sorpresa

Eliminó a Australia por penales

4-2

📺 Cobertura especial

RadioClanFM

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Argentina vs Egipto

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¡Todos juntos, otra vez!

OCTAVOS

La Scaloneta va por un lugar entre los ocho mejores del mundo. ¡Acompañá a la Selección Argentina en un nuevo desafío mundialista!

Argentina vs Egipto

13:00 hs

RADIOCLANFM PLAY

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