Connect with us

Hi, what are you looking for?

MODA

Brillos, animal print y corpiño a la vista: Florencia Peña y sus looks de alto impacto

Published

Con botas de punta fina y un beauty look impecable, reafirmó su apuesta por los estilismos maximalistas.

Florencia Peña marcó tendencia en redes sociales con una producción de moda que no pasó inadvertida. La actriz y conductora apostó por el animal print en dos versiones bien distintas, pero igual de protagonistas, y dejó en claro que el estampado y los brillos son un ítem maximalista de su propio estilo. Con una puesta en escena impactante y elecciones que combinaron sensualidad y glamour, captó la atención de sus seguidores y reafirmó su apuesta por looks audaces y de alto impacto visual.

En la primera postal, Flor Peña posó con un traje que captó todas las miradas. Lució un dos piezas en animal print, confeccionado en una tela brillante de lentejuelas. Se destacó por su textura de serpiente en tonos beige, marrón y negro.

Florencia Peña fan del maximalismo, usó un traje de lentejuelas en animal print junto a lenceria Foto: @flor_de_p
Florencia Peña fan del maximalismo, usó un traje de lentejuelas en animal print junto a lenceria Foto: @flor_de_p

El diseño incluyó un blazer de solapa clásica y un pantalón de tiro alto con botamanga oxford, una combinación que potenció la silueta. Debajo, sumó un corpiño lencero negro con encaje, que aportó un guiño sensual y sofisticado.

En cuanto al beauty look, destacó por su prolijidad: levó el pelo recogido en una cola de caballo alta, pulida y tirante, una elección que dejó el rostro completamente despejado y acompañó la impronta sofisticada del estilismo.

Florencia Peña fan del maximalismo, usó un traje de lentejuelas en animal print junto a lenceria Foto: @flor_de_p
Florencia Peña fan del maximalismo, usó un traje de lentejuelas en animal print junto a lenceria Foto: @flor_de_p

El make up se mantuvo clásico, con delineado negro sutil, pestañas marcadasrubor suave y labios en rosa viejo mate. El look cerró con uñas bordó oscuro y pequeños aros de strass, que aportaron un detalle delicado y elegante.

Para el segundo look, la actriz cambió de registro y se inclinó por una impronta más urbana. Apostó por dos piezas en tela satinada color bronce, con un mix de estampas animal print que fusionó leopardo y cebra.

Lució un dos piezas animal print, estilo sporty chic Foto: @flor_de_p
Lució un dos piezas animal print, estilo sporty chic Foto: @flor_de_p

La parte superior estuvo compuesta por una campera corta y holgada, con cuello alto, bolsillos y cierre metálico. Debajo, el look presentó un pantalón de tiro alto y corte amplio, que aportó comodidad sin perder elegancia.

Para completar la propuesta, eligió unas botas negras de punta fina y taco alto, que reforzaron el estilo urbano y sofisticado del look.

Florencia Peña
Florencia Peña

Como detalle, sumó una fina gargantilla negra que aportó un toque al outfit. En cuanto al beauty look, apostó por uno de sus peinados más habituales: un recogido alto que dejó el rostro completamente despejado.

El make up acompañó la propuesta con una piel luminosadelineado sutil en los ojos y labios en tono rosa nude.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

🚨 TENSIÓN Y ESCÁNDALO EN RESISTENCIA 🚨 INSPECTORES A LAS PIÑAS

🚨 TENSIÓN Y ESCÁNDALO EN RESISTENCIA 🚨 Un fuerte incidente se registró entre inspectores de la Municipalidad de Resistencia y trabajadores de “Las Locas”,...

4 días ago

CORRUPCION

Funcionario de Milei y Alberto Fernández: hallaron más de US$2,4 millones y droga al extitular de Arsat y el Orsna

Se trata de Facundo Leal, quien presidió la empresa estatal entre 2022 y febrero de 2024. La investigación derivó en allanamientos realizados por la...

4 días ago

NOTICIAS

Matkovich supervisó los operativos y dispuso que la búsqueda de Axel González continúe durante todo el fin de semana

Las fuerzas de seguridad mantienen desplegados todos los recursos humanos y logísticos disponibles para dar con el paradero de Axel González, de 21 años,...

4 días ago

NOTICIAS

La autopsia confirma que el cuerpo de Agostina fue desmembrado

El gobernador Llaryora recibió al padre y los abuelos de la adolescente asesinada. La autopsia del cuerpo de Agostina Vega confirmó que el cuerpo...

3 días ago