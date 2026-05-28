El doloroso relato de Paula Chaves sobre la pérdida de un embarazo

La modelo relató cómo atravesó uno de los episodios más difíciles de su vida.
En las últimas horas se viralizó un video en el que Stephanie Demner contó que una ecografista filtró a la prensa que estaba esperando a su segunda hija. A raíz de eso, Paula Chaves recordó cuando vivió la misma situación y perdió el embarazo.
Al aire de Tapados de laburo (OLGA), la modelo dio detalles de lo ocurrido: “Antes de Baltazar, me filtraron un embarazo, y yo a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo, lo perdí”.
La situación fue aún más dura porque, tras la filtración, tuvo que salir en su programa, Este es el show, a contar que había perdido el embarazo. “Lo confirmé antes de tiempo porque me lo habían filtrado, y después tuve que aclarar que lo había perdido. Y tenía que seguir yendo a trabajar con panza, cuando yo sabía que lo que tenía adentro ya no tenía vida y lo tenía que expulsar. Un horror”, relató.
La conductora también reflexionó sobre el “mito” de no contar los embarazos hasta los tres meses, una costumbre que, según ella, obliga a las mujeres a vivir el duelo en silencio y soledad.
“Esto de no contarlo hasta los tres meses es porque naturalmente un embarazo se puede detener por causas naturales, sin ninguna malformación genética o lo que sea, si uno no lo manda a analizar, por cuestiones naturales. Entonces, el no contarlo hasta los tres meses también nos obliga a las mujeres, o a la pareja, o a la persona gestante, a vivir este duelo de la pérdida de un embarazo en soledad, porque no se lo tenías que contar a nadie, y vivís todo eso en soledad”, explicó.
La columnista del ciclo que conduce Nacho Elizalde remarcó la importancia de poder hablar de estos temas y “visibilizar el dolor que muchas mujeres atraviesan en silencio”, aclaró.