El doloroso relato de Paula Chaves sobre la pérdida de un embarazo

En las últimas horas se viralizó un video en el que Stephanie Demner contó que una ecografista filtró a la prensa que estaba esperando a su segunda hija. A raíz de eso, Paula Chaves recordó cuando vivió la misma situación y perdió el embarazo.

Al aire de Tapados de laburo (OLGA), la modelo dio detalles de lo ocurrido: “Antes de Baltazar, me filtraron un embarazo, y yo a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo, lo perdí”.

La situación fue aún más dura porque, tras la filtración, tuvo que salir en su programa, Este es el show, a contar que había perdido el embarazo. “Lo confirmé antes de tiempo porque me lo habían filtrado, y después tuve que aclarar que lo había perdido. Y tenía que seguir yendo a trabajar con panza, cuando yo sabía que lo que tenía adentro ya no tenía vida y lo tenía que expulsar. Un horror”, relató.

Paula Chaves contó que le filtraron un embarazo y lo perdió a la semana (Foto: captura YouTube)

La conductora también reflexionó sobre el “mito” de no contar los embarazos hasta los tres meses, una costumbre que, según ella, obliga a las mujeres a vivir el duelo en silencio y soledad.

“Esto de no contarlo hasta los tres meses es porque naturalmente un embarazo se puede detener por causas naturales, sin ninguna malformación genética o lo que sea, si uno no lo manda a analizar, por cuestiones naturales. Entonces, el no contarlo hasta los tres meses también nos obliga a las mujeres, o a la pareja, o a la persona gestante, a vivir este duelo de la pérdida de un embarazo en soledad, porque no se lo tenías que contar a nadie, y vivís todo eso en soledad”, explicó.

La columnista del ciclo que conduce Nacho Elizalde remarcó la importancia de poder hablar de estos temas y “visibilizar el dolor que muchas mujeres atraviesan en silencio”, aclaró.