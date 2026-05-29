Crece y crece Juanca Ayala por su experiencia, por su capacidad de diálogo y por construir puentes con todos los sectores que hoy están fuera del ex oficialismo de Coqui. En tiempos difíciles para la provincia, donde nadie tiene mayoría y donde el pueblo reclama dirigentes que sepan escuchar y unir, aparece la figura de Juanca como un hombre de consenso, de trabajo y de compromiso verdadero con la gente.

Como decía el General Perón: “Para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino”. Y esa es la esencia que representa Juanca Ayala: la búsqueda de la unidad, del encuentro y de una política que vuelva a poner al pueblo en el centro de las decisiones.

Juanca no viene de los escritorios ni de los privilegios. Viene de caminar los barrios, de escuchar a los trabajadores, a los comerciantes, a los jóvenes y a los jubilados que todos los días luchan para salir adelante. Conoce la realidad del Chaco porque la vive junto a la gente.

En una provincia golpeada por las divisiones y las peleas políticas, Juanca entiende que el futuro se construye con diálogo y con grandeza. Porque como decía Evita: “Donde hay una necesidad, nace un derecho”. Y hoy las necesidades del pueblo chaqueño son muchas: trabajo, seguridad, oportunidades y esperanza.

Juanca Ayala representa esa esperanza de volver a creer en dirigentes cercanos, humildes y comprometidos. Un dirigente que no se esconde, que da la cara y que sabe que la política debe estar al servicio del pueblo y no de unos pocos.

Hoy más que nunca el Chaco necesita hombres y mujeres que piensen primero en la gente. Y Juanca lo demuestra todos los días, construyendo acuerdos, sumando voluntades y trabajando por una provincia más justa, más unida y con oportunidades para todos.

Porque Juanca Ayala es uno de los nuestros. 💪🇦🇷

Un compañero que entiende que “la verdadera política es la política social”, como enseñó Perón, y que sabe que la felicidad del pueblo y la grandeza de la provincia deben ser el camino.

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