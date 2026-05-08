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Raúl Timerman analizó el caso Adorni y lanzó una frase contundente: “Nadie sacrifica al hijo pródigo”

Raúl Timerman analizó la crisis política que rodea a Manuel Adorni y aseguró que el funcionario ocupa un lugar clave.

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“Nadie sacrifica al hijo pródigo”. Con esa frase, el analista político Raúl Timerman resumió la postura del Gobierno frente a la crisis política que atraviesa Manuel Adorni por las denuncias y cuestionamientos que lo rodean desde hace semanas.

Durante una entrevista en Radio La Red, Timerman aseguró que Adorni ocupa un lugar central dentro del esquema de poder de Javier Milei y Karina Milei. Según sostuvo, el jefe de Gabinete es uno de los pocos dirigentes que mantiene plena confianza de ambos y eso explica por qué continúa siendo respaldado en medio de las polémicas.

“Es el único producto político del Gobierno”

El analista explicó que dentro del esquema libertario existe una “pareja presidencial” integrada por Javier Milei y Karina Milei. En ese contexto, sostuvo que Adorni es el único dirigente que responde plenamente a ambos sectores del oficialismo.

“Es el único producto político que dio este Gobierno. No hay otro que haya salido políticamente de este Gobierno que no sea Manuel Adorni”, remarcó.

Además, Timerman diferenció a Adorni de otros dirigentes cercanos al Presidente, como Santiago Caputo. “El único que pertenece a ambos es Manuel Adorni, y la diferencia con el resto es que es propio 100%”, aseguró.

El rol de Patricia Bullrich

El analista también se refirió a la postura de Patricia Bullrich, quien en los últimos días pidió que Adorni presente su declaración jurada de manera anticipada. Según Timerman, la ministra tomó distancia del caso para evitar quedar afectada por el desgaste político del Gobierno.

“Lo que se da cuenta Patricia Bullrich es que la caída del Gobierno la arrastra a ella”, afirmó durante la entrevista. Además, consideró que la dirigente mantiene aspiraciones políticas de largo plazo y lanzó una definición contundente: “Yo creo que tiene aspiraciones presidenciales”.

Timerman también sostuvo que la oposición todavía no logra capitalizar políticamente el desgaste del oficialismo porque atraviesa un escenario de fuerte desorden interno. Según explicó, tanto el peronismo como los sectores no peronistas continúan fragmentados y sin una estrategia clara frente a la crisis política que atraviesa el Gobierno nacional.

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