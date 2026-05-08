«Hace 60 días que estamos parados por el problema de Adorni»: Oscar Zago lapidario con el Gobierno

El diputado nacional Oscar Zago, actual presidente del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei. Aseguró que el Gobierno se encuentra en un estado de parálisis debido a los conflictos que rodean al entorno presidencial. Según el legislador, la continuidad del funcionario está dañando la credibilidad de la administración libertaria ante los inversores extranjeros.

La parálisis de la gestión y la «mentira» de Adorni

Zago fue contundente al señalar que el Gobierno nacional ha perdido el rumbo ejecutivo debido a los ruidos políticos. «Hace 60 días que estamos parados por el problema de Adorni», sentenció el diputado, calificando la situación como «vergonzosa». Para el legislador, el error comenzó desde el primer momento en que lanzó la primera mentira.

Según relató Zago, él mismo recomendó que el funcionario diera un paso al costado de forma inmediata. «Al tercer día ya había mentido... si vos empezás con la mentira, termina una catarata de mentiras», esbozó. El legislador criticó que, a pesar de este desgaste, el Gobierno siga sosteniendo al funcionario en su cargo, lo que genera un «clima de complicidad» que perjudica a todo el equipo de trabajo.

Una interna feroz definida por el «miedo permanente»

Al analizar el funcionamiento interno de La Libertad Avanza, Zago describió un panorama de extrema tensión y desconfianza. Aseguró que existe una «interna feroz» donde predomina la lógica de «todos contra todos» y que hoy por hoy, todos los actores políticos del espacio «restan» a la fortaleza del conjunto.

«Es como un empate y es como miedo permanente», explicó el diputado sobre la falta de decisiones drásticas en el Gabinete. Según su visión, los distintos sectores del gobierno temen que, si cae uno, se produzca un efecto dominó que afecte a los demás. Zago comparó la situación actual del oficialismo con un «polvorín» familiar a punto de estallar, donde cualquier chispazo podría provocar que todo vuele por los aires.

El impacto en las inversiones y el dardo a Benegas Lynch

Finalmente, el diputado advirtió que este desorden político tiene consecuencias económicas reales, especialmente en la llegada de capitales a través del RIGI. Zago cuestionó que, mientras el presidente busca traer inversores, el mensaje que se da con funcionarios cuestionados es contradictorio.

En este punto, Zago recordó un comentario del diputado Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien habría expresado una visión similar sobre la falta de garantías en Argentina. «¿Por qué los empresarios tienen que apostar? Se prefieren ir a Tanzania antes que apostar en Argentina porque los políticos son… che mira, empezá por casa papi», disparó Zago, sugiriendo que la clase política gobernante debe dar el ejemplo antes de pedir sacrificios al sector privado.