¿Impacta el caso Adorni en el Riesgo País?: la respuesta de Luis Caputo junto al jefe de Gabinete

En medio de la creciente tensión política y judicial alrededor de Manuel Adorni, el Gobierno nacional volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, investigado por la Justicia. Lo hizo este viernes durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde el funcionario estuvo acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Además de responder sobre la situación presupuestaria de las universidades y rechazar las denuncias por presunto desfinanciamiento de hospitales universitarios, el oficialismo buscó bajar el tono al impacto político y económico de la investigación que atraviesa Adorni. Primero habló el cuestionado jefe de Gabinete y luego los dos funcionarios restante.

“Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País”

Uno de los momentos más resonantes de la conferencia se produjo cuando Caputo descartó que el caso judicial del jefe de Gabinete pueda afectar la mirada de los mercados o las inversiones. “Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

En esa línea, contó una anécdota vinculada a empresarios e inversores durante su reciente viaje a Los Ángeles junto al presidente Javier Milei. “En confianza, un inversor se rió y nos dijo: ‘Miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de Gabinete tiene una almohadilla’”, relató.

Luego, Caputo sostuvo que la economía debe poder sostenerse incluso en contextos de conflictividad política y comparó la situación argentina con Perú. “En Perú cambian de presidentes a cada rato y la economía sigue estable. Nosotros nos estamos empezando a recibir de país serio”, expresó. ‘Toto’ también volvió a apuntar contra lo que denomina “Riesgo Kuka” como principal factor de preocupación para los mercados financieros.

Adorni defendió la política universitaria del Gobierno

Por su parte, Adorni centró buena parte de su exposición en la situación de las universidades nacionales y defendió la ejecución presupuestaria del Gobierno nacional. El jefe de Gabinete sostuvo que la administración libertaria “ha cumplido con todas sus obligaciones” y rechazó las acusaciones de desfinanciamiento impulsadas por sectores universitarios y de la oposición.

“Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas”, afirmó Adorni, que no aceptó preguntas en torno a la investigación. Además, destacó que “la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos en 2026”.

Adorni también defendió el equilibrio fiscal y remarcó que mantenerlo es una condición central para el programa económico del oficialismo. “Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza”, señaló.

El cruce con la UBA por los hospitales universitarios

Otro de los puntos abordados por el funcionario fue el reclamo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) respecto al financiamiento de hospitales universitarios. Según Adorni, “también es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios”.

En ese sentido, explicó que el Gobierno “transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026”. Además, sostuvo que el reclamo de la UBA implica “una partida adicional de 75.371 millones de pesos”, cifra que -según indicó- “equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”.

“Una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, cuestionó. La conferencia se dio en la previa a la movilización universitaria prevista para el 12 de mayo, en un contexto marcado por el conflicto entre el Gobierno nacional y las casas de estudio públicas.