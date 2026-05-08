Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Jorge Asís habló de “cajas negras” y fulminó a Milei y Adorni: “No saben robar”

El analista Jorge Asís volvió a cargar contra el oficialismo y aseguró que el Gobierno libertario atraviesa un fuerte desgaste político.

Published

El escritor y analista político Jorge Asís lanzó durísimas críticas contra el Gobierno de Javier Milei y apuntó directamente contra Manuel Adorni en medio de las denuncias que rodean al oficialismo. “Hay cajas negras” y “no saben robar”, fueron algunas de las frases más fuertes que dejó durante una entrevista a C5N.

En el extenso diálogo, Asís cuestionó el manejo político del Gobierno frente a las polémicas vinculadas al patrimonio y al nivel de vida de Adorni. Además, ironizó sobre el discurso libertario alrededor de la austeridad y aseguró que “plata hay” dentro del oficialismo.

Asís apuntó contra el relato económico del Gobierno

El analista recordó una anécdota vinculada al expresidente brasileño José Sarney y al exmandatario Fernando Collor de Mello para explicar su mirada sobre el escándalo político que golpea al Gobierno argentino. “Si me preguntan hoy de Adorni, de Milei y de todos estos temas, te diría: no saben robar”, lanzó.

Asís sostuvo además que el oficialismo actuó con “desprolijidad” frente a las denuncias. “¿Sabés lo que se le podía haber aconsejado a Adorni? Prolijidad. No te la gastes toda”, disparó al hablar sobre las investigaciones y cuestionamientos que enfrenta el jefe de Gabinete.

En otro tramo, el escritor cuestionó la narrativa libertaria sobre la falta de recursos. “Arrancaron diciendo ‘no hay plata’. En realidad, plata para estas cosas hay”, afirmó al referirse a los gastos y movimientos económicos que quedaron bajo análisis público en las últimas semanas.

El oficialismo quedó bajo fuego por las denuncias

El escritor también vinculó al caso $LIBRA con supuestos circuitos de financiamiento dentro del Gobierno libertario. “Es mentira que no hay plata. Hay plata. Hay cajas negras”, aseguró al referirse a las denuncias que involucran al entorno presidencial.

Además, consideró que el Gobierno atraviesa un fuerte desgaste político y lanzó una definición contundente sobre el futuro de la administración libertaria. “Yo creo que el Gobierno de Milei está terminado”, afirmó.

Por último, Asís aseguró que el oficialismo quedó atrapado por su propio discurso anticasta y sostuvo que Adorni “elevó demasiado la vara” con sus críticas al resto de la política. Según planteó, ese posicionamiento terminó amplificando el impacto político de las denuncias y polémicas que hoy rodean al entorno del Gobierno nacional.

In this article:,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

El Frente Chaqueño denunció al Ministerio de Salud por el caso de la falsa médica: “Falló todo el sistema de control”

El interbloque del Frente Chaqueño presentó una denuncia judicial contra el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, en el marco del escándalo...

3 días ago

Economia

Gran Resistencia en alerta social: 4 de cada 10 son pobres y más de 56 mil personas viven en la indigencia

El último informe del INDEC confirmó una leve mejora en los indicadores sociales, pero dejó en evidencia que Gran Resistencia sigue entre las regiones...

3 días ago

Politica

«Eutanasia social»: La oposición en Diputados insistió con los reclamos por los recortes en discapacidad

Miembros de la oposición recibieron a personas del colectivo de personas con discapacidad y presentaron propuestas para combatir los recortes.

3 días ago

Deportes

La FIFA avaló la sanción a Prestianni por discriminar a Vinícius: podría perderse dos partidos del Mundial

La Comisión Disciplinaria de la entidad homologó la pena de seis partidos impuesta por la UEFA en el partido de Benfica y Real Madrid...

3 días ago