Jorge Asís habló de “cajas negras” y fulminó a Milei y Adorni: “No saben robar”

El escritor y analista político Jorge Asís lanzó durísimas críticas contra el Gobierno de Javier Milei y apuntó directamente contra Manuel Adorni en medio de las denuncias que rodean al oficialismo. “Hay cajas negras” y “no saben robar”, fueron algunas de las frases más fuertes que dejó durante una entrevista a C5N.

En el extenso diálogo, Asís cuestionó el manejo político del Gobierno frente a las polémicas vinculadas al patrimonio y al nivel de vida de Adorni. Además, ironizó sobre el discurso libertario alrededor de la austeridad y aseguró que “plata hay” dentro del oficialismo.

Asís apuntó contra el relato económico del Gobierno

El analista recordó una anécdota vinculada al expresidente brasileño José Sarney y al exmandatario Fernando Collor de Mello para explicar su mirada sobre el escándalo político que golpea al Gobierno argentino. “Si me preguntan hoy de Adorni, de Milei y de todos estos temas, te diría: no saben robar”, lanzó.

Asís sostuvo además que el oficialismo actuó con “desprolijidad” frente a las denuncias. “¿Sabés lo que se le podía haber aconsejado a Adorni? Prolijidad. No te la gastes toda”, disparó al hablar sobre las investigaciones y cuestionamientos que enfrenta el jefe de Gabinete.

En otro tramo, el escritor cuestionó la narrativa libertaria sobre la falta de recursos. “Arrancaron diciendo ‘no hay plata’. En realidad, plata para estas cosas hay”, afirmó al referirse a los gastos y movimientos económicos que quedaron bajo análisis público en las últimas semanas.

El oficialismo quedó bajo fuego por las denuncias

El escritor también vinculó al caso $LIBRA con supuestos circuitos de financiamiento dentro del Gobierno libertario. “Es mentira que no hay plata. Hay plata. Hay cajas negras”, aseguró al referirse a las denuncias que involucran al entorno presidencial.

Además, consideró que el Gobierno atraviesa un fuerte desgaste político y lanzó una definición contundente sobre el futuro de la administración libertaria. “Yo creo que el Gobierno de Milei está terminado”, afirmó.

Por último, Asís aseguró que el oficialismo quedó atrapado por su propio discurso anticasta y sostuvo que Adorni “elevó demasiado la vara” con sus críticas al resto de la política. Según planteó, ese posicionamiento terminó amplificando el impacto político de las denuncias y polémicas que hoy rodean al entorno del Gobierno nacional.