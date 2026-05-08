“¿Qué le molestó?”: Domingo Cavallo le respondió a Javier Milei tras el duro cruce por Caputo

Luego del fuerte cruce público con Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el extitular del Palacio de Hacienda Domingo Cavallo publicó un mensaje en su blog personal en el que intentó aclarar el sentido de sus declaraciones y dejó una pregunta implícita sobre la reacción del Presidente de la Nación: “¿Qué le molestó?”.

Cavallo intentó explicar sus críticas al Gobierno

“Yo creo que no la vio. Si es por el comentario que yo hice sobre cómo interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho”, sostuvo el exfuncionario, luego de que Milei lo cuestionara públicamente y, según reveló el propio Cavallo, incluso lo bloqueara de WhatsApp y de la red social X.

En ese sentido, el exministro explicó que su planteo buscaba marcar diferencias entre “la forma que (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger tiene de elaborar sus propuestas en materia de desregulación” y “el modo ‘trader’ del ministro de Economía”. “Fue una forma de insistir en mi propuesta de definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero”, remarcó.

“Es decir, poner en marcha una reforma monetaria que permita a todos los agentes económicos entender cómo se adoptan las decisiones en materia de políticas macroeconómicas”, ahondó Cavallo. Además, aseguró que esa mirada era algo que históricamente creyó compartir con Milei: “Tan simple como eso. Algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado, yo siempre creí que él compartía”.

“Ojalá el Presidente tenga la paciencia de mirar la entrevista”

En otro tramo de su descargo, Cavallo sugirió que Milei habría reaccionado sin ver completa la entrevista que originó la polémica. “Subo el video completo de la entrevista. Ojalá el presidente tenga la paciencia de mirarla. Pienso que le resultará útil”, escribió el denominado padre de la convertibilidad.

La discusión se disparó luego de que Cavallo advirtiera, en diálogo con Ahora Play, sobre los riesgos del actual esquema cambiario y cuestionara la falta de una reforma monetaria más profunda. Allí sostuvo que “la probabilidad de que ocurra una bomba cambiaria en 2027 es mayor con el actual régimen”.

Además, Cavallo criticó al actual Gobierno nacional por estar “encaprichado” únicamente con el equilibrio fiscal. El exministro de Economía también definió al actual, Luis Caputo, como “un trader” y aseguró que el funcionario “no tiene ninguna teoría” ni “una base conceptual con la que razona”.

La reacción de Milei y Caputo

Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta del oficialismo. Caputo salió al cruce en redes sociales y acusó a Cavallo de actuar con “resentimiento”. “Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, escribió ‘Toto’ en X. Por su parte, Milei reforzó la ofensiva y vinculó a Cavallo con “expropiaciones masivas”, además de recordar el Plan Bonex y el corralito de 2001. “CIAO!”, lanzó.

En paralelo, el propio Cavallo reveló que el Presidente cortó todo canal de diálogo con él. “Me bloqueó totalmente”, afirmó, y agregó que desconoce si Milei continúa leyendo sus análisis económicos. “A lo mejor le llevan algunos de mis documentos, no tengo idea, pero no sé si tiene paciencia para leerlos”, ironizó.