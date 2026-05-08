“Me saco el sombrero”: llamativo elogio de Sergio Berni a Javier Milei por sostener a Adorni

En medio de la creciente polémica por la investigación judicial que involucra a Manuel Adorni, Sergio Berni sorprendió con una fuerte defensa del jefe de Gabinete y un inesperado elogio hacia Javier Milei. “Un presidente que banca a su jefe de Gabinete como lo hace Milei con Adorni porque cree que es inocente, yo me saco el sombrero”, aseguró el senador bonaerense del PJ.

El exministro de Seguridad de Axel Kicillof sostuvo que Adorni debe seguir en funciones mientras no exista una condena judicial firme en su contra. “Para Sergio Berni, Manuel Adorni es inocente hasta que se demuestre lo contrario y me parece que debe seguir en su cargo transitando en libertad”, afirmó durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Críticas a la “doctrina Irurzun”

En esa línea, remarcó que el principio de inocencia “es innegociable” y rechazó la posibilidad de aplicar medidas restrictivas contra el funcionario nacional en plena investigación. Berni también cuestionó la denominada “doctrina Irurzun”, utilizada en distintas causas judiciales contra exfuncionarios kirchneristas. “Manuel Adorni está todos los días en la Casa Rosada, acá no se va a fugar”, sostuvo el peronista.

Al mismo tiempo, recordó que esa doctrina “se aplicó a muchos compañeros peronistas que fueron encarcelados injustamente mientras atravesaban su proceso electoral”. Además, insistió en separar la discusión política de la situación judicial del funcionario libertario. “Nosotros somos peronistas, nos bancamos nuestra historia, nos bancamos que el principio de inocencia es inocente hasta que el que tenga que juzgarlo diga lo contrario”, remarcó.

La situación de Cristina Kirchner y el futuro de Kicillof

Berni también se refirió a la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad y reclamó una revisión por parte de la Corte Suprema. “No hay una sola prueba documental, no hay una sola prueba pericial, ni una sola prueba testimonial que indique la culpabilidad de Cristina”, afirmó. Y agregó: “Los argentinos nos quedaríamos todos en paz si la Corte Suprema revisa la causa”.

Por otra parte, habló sobre una eventual candidatura presidencial de Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense debe definir “si quiere ser el candidato de todo el peronismo o el candidato del progresismo”. “Nosotros queremos que Kicillof sea nuestro candidato a presidente”, señaló. Aunque aclaró que, para representar al conjunto del peronismo, “tiene que abrazarnos, contenernos y conducirnos a todos hacia el triunfo”.

Finalmente, Berni rechazó versiones sobre un eventual indulto a Cristina Kirchner y dejó clara su postura personal: “Si Sergio Berni es presidente, ¿indulta a Cristina? Mi respuesta es no, porque sería una ofensa a su dignidad. Porque Cristina es inocente y se indulta a los culpables”, sentenció el legislador bonaerense.