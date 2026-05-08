Manuel Adorni reapareció en una actividad oficial y habló en medio de la polémica judicial

En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni reapareció este viernes en una actividad oficial del Gobierno nacional. El jefe de Gabinete encabezó un acto en la sede de Mercedes Benz Camiones y Buses, en la localidad bonaerense de Zárate, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

“Desde el peronismo, el gobierno de Frondizi o las dictaduras militares hasta las gestiones de Menem, Alfonsín, los gobiernos kirchneristas, Macri y el actual gobierno Milei, Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina”, destacó Adorni durante su discurso. Además, envió un guiño al empresariado nacional “por su resiliencia y su flexibilidad”.

“El escenario actual es distinto”

En otro tramo de su exposición, el jefe de Gabinete defendió el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que las condiciones para invertir cambiaron con la administración libertaria. “Los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable”, señaló.

Adorni también repasó algunas de las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso de la Nación, como la Ley de Modernización Laboral, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Su situación judicial y el respaldo de Milei

Horas antes de la actividad en Zárate, Adorni había hablado sobre la causa judicial que lo involucra durante una entrevista en el streaming Neura, donde aseguró que no quiere “influir en la Justicia hablando”. “No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”, sostuvo.

El funcionario aseguró que no le sorprendió el respaldo público de Javier Milei. “Porque sabe la verdad”, lanzó. Además, afirmó que el Gobierno no actúa “con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial”. “Esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei”, agregó.

También confirmó que presentará su declaración jurada luego de que la senadora nacional Patricia Bullrich reclamara que lo hiciera. “Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer”, explicó. Por último, Adorni adelantó que piensa escribir libros sobre su paso por el Gobierno. Y reflexionó: “Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y hay cosas que son importantes y otras que no”.