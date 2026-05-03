Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Dani La Chepi contó por qué decidió tener una relación abierta con su novio paseador de perros

Published

La comediante se cansó de las preguntas que recibió en las redes sobre su pareja y aclaró todas las dudas.

Dani La Chepi decidió ponerle fin a las especulaciones y habló sin filtros sobre su vida amorosa. A través de una historia en sus redes sociales, la humorista confirmó que mantiene una relación abierta con su novio, a quien llama “Julián” para preservar su identidad.

“Sí, es verdad que en una nota yo dije que tenemos pareja abierta. Sí, tenemos pareja abierta. Lo hemos decidido ambos”, explicó.

Luego, profundizó en los motivos detrás de esta elección: “¿Por qué? Por mi parte después de las últimas experiencias, no creo en la fidelidad, la verdad que no. Entonces, decidimos blanquear y decir: ‘Ok, tengamos una pareja abierta’”.

Dani La Chepi tiene una relación abierta con su pareja. (Foto: Instagram/danilachepi)
Dani La Chepi tiene una relación abierta con su pareja. (Foto: Instagram/danilachepi)

La actriz remarcó que establecieron ciertos límites. “Pero, lo principal, más allá de un montón de reglas que hemos puesto, muchas reglas, es el cuidado hacia el otro. Siempre cuidándose”, aseguró.

Quién es el novio de Dani La Chepi

En una reciente entrevista con Puro Show (eltrece), la comediante dio detalles sobre el hombre que conquistó su corazón, aunque prefirió mantener en reserva su verdadera identidad. “Él es paseador de perros, decidí no decir el nombre. Digo que se llama Julián, pero no se llama así. Es que lo conocen todos en zona norte”, contó.

Dani La Chepi y su novio "Julián". (Foto: Instagram/danilachepi)
Dani La Chepi y su novio “Julián”. (Foto: Instagram/danilachepi)

Además, destacó que su pareja lleva años dedicado a ese oficio: “Desde los 16 años que pasea perros, entrena y demás”. Sobre cómo vive él la exposición, explicó: “A mi compañero actual no le interesa, obviamente le vino bárbaro que yo diga que pasea y entrena perros porque es un laburante de todos los días y no un millonario. Yo lo ayudo desde otro lugar, lo recomiendo a la gente del barrio”.

Por último, recordó cómo comenzó la historia entre ellos: “Lo conocí porque adopté a mi primera perra Rumba y él habló con una amiga y le recomendó que él me la podía pasear. Nunca me preguntó nada, pero yo era Capusotto cuando la venía a buscar. Después le di la llave y abría y ya dormía en el sillón”.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Del Congreso al Feed: Virginia Gallardo El arte de legislar entre filtros y mala onda

  En la Argentina de hoy, si te quedaste estancado pensando que un diputado debe presentar proyectos de ley, redactar artículos o, no sé,...

3 días ago

Politica

Los intendentes fueron a reclamar fondos a Capital Humano y Pettovello les dejó un cartel contra Kicillof

El gobierno de Milei mantiene una deuda con la provincia por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones. Un grupo...

4 días ago

Politica

Una encuesta de Management & Fit muestra que la aprobación de Milei cayó 10 puntos por el caso Adorni y Libra

Una encuesta de Management & Fit confirmó la caída de la aprobación de Javier Milei en los últimos dos meses, arrastrado por los escándalos...

4 días ago

NOTICIAS

Charata trágico accidente en ruta 89: camión atropella y mata a una mujer

CHARATA, CHACO – Un fatal accidente de tránsito se registró este 01 de mayo de 2026, alrededor de las 07:45 horas, sobre la Ruta...

3 días ago