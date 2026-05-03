Dani La Chepi contó por qué decidió tener una relación abierta con su novio paseador de perros

Dani La Chepi decidió ponerle fin a las especulaciones y habló sin filtros sobre su vida amorosa. A través de una historia en sus redes sociales, la humorista confirmó que mantiene una relación abierta con su novio, a quien llama “Julián” para preservar su identidad.

“Sí, es verdad que en una nota yo dije que tenemos pareja abierta. Sí, tenemos pareja abierta. Lo hemos decidido ambos”, explicó.

Luego, profundizó en los motivos detrás de esta elección: “¿Por qué? Por mi parte después de las últimas experiencias, no creo en la fidelidad, la verdad que no. Entonces, decidimos blanquear y decir: ‘Ok, tengamos una pareja abierta’”.

Dani La Chepi tiene una relación abierta con su pareja. (Foto: Instagram/danilachepi)

La actriz remarcó que establecieron ciertos límites. “Pero, lo principal, más allá de un montón de reglas que hemos puesto, muchas reglas, es el cuidado hacia el otro. Siempre cuidándose”, aseguró.

Quién es el novio de Dani La Chepi

En una reciente entrevista con Puro Show (eltrece), la comediante dio detalles sobre el hombre que conquistó su corazón, aunque prefirió mantener en reserva su verdadera identidad. “Él es paseador de perros, decidí no decir el nombre. Digo que se llama Julián, pero no se llama así. Es que lo conocen todos en zona norte”, contó.

Dani La Chepi y su novio “Julián”. (Foto: Instagram/danilachepi)

Además, destacó que su pareja lleva años dedicado a ese oficio: “Desde los 16 años que pasea perros, entrena y demás”. Sobre cómo vive él la exposición, explicó: “A mi compañero actual no le interesa, obviamente le vino bárbaro que yo diga que pasea y entrena perros porque es un laburante de todos los días y no un millonario. Yo lo ayudo desde otro lugar, lo recomiendo a la gente del barrio”.

Por último, recordó cómo comenzó la historia entre ellos: “Lo conocí porque adopté a mi primera perra Rumba y él habló con una amiga y le recomendó que él me la podía pasear. Nunca me preguntó nada, pero yo era Capusotto cuando la venía a buscar. Después le di la llave y abría y ya dormía en el sillón”.