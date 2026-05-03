Vaselina y perfume: para qué sirve mezclar estos productos y qué beneficios tiene

Oler bien durante todo el día no siempre depende de usar más perfume, sino de lograr que la fragancia se mantenga sobre la piel por más tiempo. Muchas veces, aunque el aroma sea intenso al principio, con el paso de las horas se desvanece rápido y obliga a reaplicarlo una y otra vez.

Para evitar eso, existe un truco simple que cada vez más personas incorporan a su rutina: mezclar vaselina con perfume.

Para qué sirve mezclar vaselina con perfume

La combinación de estos dos productos no cambia el aroma ni altera la fragancia, pero sí puede hacer que dure más, se fije mejor y se perciba durante horas sin necesidad de volver a rociarlo.

Por eso, mezclar vaselina y perfume se volvió uno de los secretos más comentados entre quienes buscan oler bien todo el día, gastar menos fragancia y aprovechar al máximo cada aplicación.

Por qué recomiendan hacer esto

La combinación de vaselina con perfume sirve principalmente para prolongar la duración de la fragancia en la piel. Esto sucede porque la vaselina actúa como una base oleosa que retiene mejor las partículas aromáticas y hace que el perfume se evapore más lentamente.

Cuando se aplica perfume directamente sobre la piel seca, el alcohol se evapora rápido y el aroma tiende a desaparecer antes. En cambio, al colocar primero una pequeña capa o mezclar con la vaselina, se crea una superficie más hidratada y densa que “atrapa” el perfume y mejora su fijación.

Cómo usar vaselina y perfume correctamente

Para aprovechar este truco sin desperdiciar producto, lo mejor es aplicarlo de forma simple y estratégica:

Poné un poco de vaselina en una cuchara. Calentá la cuchara hasta que la vaselina se vuelva líquida. Vertela en un pequeño recipiente. Rociá el perfume que más te guste sobre la vaselina líquida. Llevá el pequeño recipiente a la heladera y dejá enfriar. Cuando la vaselina se solidifique, aplicá con la yema de tus dedos sobre los lugares estratégicos del cuerpo.

Este método ayuda a que el aroma se libere de forma gradual durante el día.

El truco permite que el perfume dure más tiempo sobre la piel. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Qué beneficios tiene mezclar vaselina y perfume

Más allá de extender la duración del perfume, esta mezcla tiene varias ventajas que explican su popularidad.

Más duración del perfume

Es el beneficio principal. La vaselina reduce la evaporación del alcohol y ayuda a que la fragancia permanezca por más tiempo en la piel, especialmente en zonas cálidas como el cuello o las muñecas.

Fijación del aroma

El perfume se adhiere mejor a una piel hidratada que a una seca. Como la vaselina genera una barrera humectante, el aroma se fija con mayor intensidad y profundidad.

Evita la resequedad de la piel

Algunos perfumes, por su contenido de alcohol, pueden generar sequedad o irritación en pieles sensibles. La vaselina ayuda a reducir ese efecto porque protege la barrera cutánea.

Ahorro de perfume

Como el aroma dura más tiempo, se necesita menos cantidad y menos reaplicaciones. Esto permite ahorrar producto y extender la vida útil del frasco.

Potencia fragancias suaves

Las colonias o perfumes más livianos suelen desvanecerse rápido. Con una base de vaselina, incluso los aromas más suaves pueden durar varias horas más.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque es un truco seguro y fácil de aplicar, conviene usar poca cantidad de vaselina para evitar sensación grasosa. También se recomienda probar primero en una zona pequeña si se tiene piel sensible o tendencia a alergias.