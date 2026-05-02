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Mirtha Legrand contó cómo está de salud y anticipó cuándo volverá a conducir su programa: “Casi recuperada”

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La diva evoluciona favorablemente y llevó tranquilidad a sus seguidores; además, se mostró entusiasmada por su regreso a la televisión.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente de su cuadro de bronquitis y, en las últimas horas, habló de su estado de salud y anticipó su regresó a la conducción de su programa.

En diálogo con Ángel de Brito vía WhatsApp, la diva expresó sobre la afección que la aquejó: “Fue muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”.

Ya estoy casi repuesta del todo. Casi, totalmente”, señaló la histórica conductora, transmitiendo tranquilidad.

Mirtha Legrand mejora de su resfrío (Foto: Movilpress)
Mirtha Legrand mejora de su resfrío (Foto: Movilpress)

Luego, Mirtha explicó cómo fue que contrajo bronquitis en una de sus salidas a mediados de abril: “Fui al teatro a ver Rocky y había muchísima refrigeración. Eso me hizo mucho daño”.

La vuelta de Legrand a la tevé se demora por recomendación de su médico de cabecera, quien le aconsejó que no se exponga a las temperaturas propias del otoño antes de estar cien por ciento recuperada.

Por último, la presentadora contó cuándo volverá a La Noche de Mirtha Legrand, por la pantalla de eltrece: “La semana que viene retomo mi programa, si Dios quiere”.

Marcela Tinayre habló sobre la salud de Mirtha Legrand: “Voy a verla todas las tardes”

En los últimos días se confirmó que Mirtha Legrand no estará en su programa de este fin de semana porque sigue en reposo debido al cuadro viral que tuvo hace unos días. Es por eso que, en La mañana con Moria (eltrece), Marcela Tinayre, la hija de la conductora, salió a hablar de la salud de su mamá.

En diálogo con Moria CasánTinayre expresó que Mirtha “se enfermó de una estupidez” y que “si algo tiene es buena salud”. “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis y la está superando”, afirmó.

Macela Tinayre contó que los médicos le dijeron a Mirtha que “se haga la idea” de que va a tener en total unos 18 o 20 días de cuidados muy puntillosos para evitar males mayores.

“Ella está por el día 12, pero tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, después no te reponés más. No tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada”, manifestó.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre. (Foto: Movilpress)
Mirtha Legrand y Marcela Tinayre. (Foto: Movilpress)

La hija de Mirtha comentó que su madre ya no toma más antibióticos, pero está con prevención y por eso tiene que estar en su casa sin salir. “Sigue con un cuadro preventivo, para cobrar fuerzas. La gente se asusta mucho porque la tos tarda mucho en irse, es residual. Y, además, eso gasta mucho, agota”, se sinceró.

Tinayre también detalló lo que hace para estar cerca de su mamá. “Voy a verla todas las tardes porque lo único que quiere es trabajar. Me dice cuántas cosas que se está perdiendo, pero tiene que estar óptima. Por eso, vamos con dos personas más a tomar el té, así que está pendiente de todo lo que dicen y todo lo que hacen”, explicó.

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