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Marixa Balli explicó por qué no usa apps de citas: “Me gustan las cosas directas”

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La cantante y empresaria habló de su presente sentimental, sus límites y el dolor que marcó su historia personal.

Marixa Balli no se anda con vueltas. Fiel a su estilo frontal, la cantante y empresaria dejó en claro cuáles son sus reglas a la hora de vincularse y por qué, hoy, elige la soltería sin buscar pareja ni dejarse tentar por las aplicaciones de citas.

En una charla con Nacho Elizalde para el programa Hay amor! (Hispa), Balli fue contundente: “Yo prefiero un tipo malo antes que un boludo”. Para ella, la honestidad brutal vale mucho más que la corrección política o la simpatía impostada. “Me gustan las cosas directas”, remarcó, y dejó en claro que no hay lugar para quienes no saben lo que quieren.

Lejos de las modas y de la virtualidad, Balli explicó que no le interesa conocer gente por apps ni por mensajes directos en redes sociales. “No me gusta que me lo presenten, pero sí que se dé en un grupo y no en una aplicación”, resumió. Para la exvedette, el entorno y la naturalidad del encuentro son tan importantes como la persona en sí.

Marixa Balli es una de las participantes de "MasterChef Celebrity". (Foto: captura Telefe)
Marixa Balli es una de las participantes de “MasterChef Celebrity”. (Foto: captura Telefe)

Aunque recibe propuestas y mensajes, la virtualidad no la convence. Prefiere ver cómo se mueve el otro en la vida real, en el contexto de amigos y conocidos, antes que arriesgarse a una cita ciega digital. “Tiene que ser algo que me deslumbre”, reconoció, y recordó el flechazo instantáneo que vivió con Rodrigo Bueno como ejemplo de lo que la puede sorprender.

La diferencia entre un “chongo” y una pareja, según Marixa Balli

Balli fue clara al marcar la diferencia entre un vínculo casual y una relación formal. “Un ‘chongo’ no es una pareja, y la diferencia no es menor en mi escala de valores”, sostuvo. Hoy, disfruta de la tranquilidad de la soltería y no siente nostalgia por la vida en pareja ni la busca de manera forzada. Si aparece algo que la sacuda, lo recibirá, pero mientras tanto, se mantiene firme en sus elecciones y sus límites.

Más allá de su presente, Marixa Balli también habló del golpe más duro que le tocó atravesar: el accidente automovilístico que sufrió hace más de veinte años y que cambió su vida para siempre. La experiencia límite de la terapia intensiva y la dura recuperación física la obligaron a replantear sus proyectos personales, entre ellos, la posibilidad de ser madre.

Marixa Balli con una apuesta de alto impacto. (Foto: Movilpress)
Marixa Balli con una apuesta de alto impacto. (Foto: Movilpress)

Las secuelas internas del siniestro derivaron en la imposibilidad de quedar embarazada, un diagnóstico que transformó su horizonte de expectativas. Durante años, Balli intentó tratamientos y consultas, aferrándose a la esperanza de que todavía existía una alternativa. “Me dolió mucho, era mi gran sueño”, expresó.

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