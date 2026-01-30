La economía del “medio mes” en el Chaco

En la provincia del Chaco, la sensación de que el salario “se esfuma” antes de llegar a la tercera semana del mes dejó de ser una percepción subjetiva para convertirse en una realidad económica concreta 📉. El reciente aumento del transporte público 🚍, los incrementos que se vienen en el costo de la energía ⚡ y la falta de discusión paritaria en el sector estatal exponen con claridad la pérdida sostenida del poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras.

El economista Rubén Serruya analizó este escenario y describió una compleja trama de inflación, tarifas y salarios desfasados que mantiene a miles de hogares chaqueños en una situación de “supervivencia financiera”.

⏳ UN SALARIO “VIEJO”

Para Serruya, el problema central no es solo cuánto se gana, sino cuándo se cobra. El sector público chaqueño —motor clave de la economía local— sufre un fuerte efecto de licuación:

🗣️ “El salario se cobra, pero ya llega viejo, porque los precios se ajustaron antes”, explicó.

Según detalló, los aumentos salariales quedaron sistemáticamente por debajo de una inflación nacional superior. En la práctica, el ingreso mensual se consume rápidamente en gastos fijos como alquiler 🏠, servicios 📄 y deudas de tarjetas o créditos 💳.

👉 “Aunque nominalmente el salario suba, en términos reales compra menos. Que el sueldo desaparezca en 10 o 15 días no es una sensación: es un dato económico”, remarcó.

🛒 LA SUPERVIVENCIA EN EL SUPERMERCADO

El impacto en el consumo es directo. Serruya estimó que las familias chaqueñas perdieron entre un 15% y un 25% de poder de compra en el último año.

📌 Hace dos años, una familia destinaba alrededor del 35% de sus ingresos a alimentos. Hoy, ese gasto supera el 50%.

🛍️ “El supermercado dejó de ser una compra planificada y pasó a ser un gasto de supervivencia”, explicó. Se compra día a día, se bajan marcas y se eliminan consumos no esenciales.

A esto se suma el peso de las tarifas:

⚡🚍 Entre el 30% y el 40% del ingreso familiar se destina hoy a servicios y transporte. La energía eléctrica, con facturas que se triplicaron, funciona como un impuesto regresivo que asfixia los presupuestos familiares.

📊 CANASTA BÁSICA VS. SALARIOS (estimado)

🔹 Salario estatal promedio:

💰 $450.000 – $550.000

🔹 Gastos esenciales mensuales:

🍞 Alimentos básicos: $220.000 – $260.000

⚡ Servicios (luz, agua, gas): $60.000 – $90.000

🚌 Transporte: $40.000 – $60.000

🏠 Alquiler: $120.000 – $180.000

📉 Total gastos esenciales: $440.000 – $590.000

👉 En muchos casos, los gastos básicos igualan o superan el ingreso mensual.

❗ “LA BAJA INFLACIÓN ES UN MITO”

Para el economista, frenar la inflación no alcanza para recuperar el bienestar.

🗣️ “Si los salarios quedan congelados mientras los precios se estabilizan, el nuevo equilibrio se da en un nivel más bajo de consumo”, advirtió.

Para que el bolsillo chaqueño vuelva a tener aire, Serruya planteó tres condiciones urgentes:

✅ Aumentos reales: que el salario le gane a la inflación.

✅ Recomposición estatal: el sueldo público como dinamizador del comercio local.

✅ Alivio en costos fijos: revisión de tarifas de servicios y transporte.

Este reclamo es compartido por sindicatos estatales y del sector privado, que exigen recomposición salarial real para recuperar calidad de vida.

📌 “No es una mala administración doméstica. Es una ecuación clara: ingresos que crecen menos que los precios esenciales”, concluyó Serruya.

Sin una política que ponga al salario en el centro, el Chaco corre el riesgo de consolidarse en una estabilidad de bolsillos vacíos.