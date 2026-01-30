El arco gremial docente convocó a movilización provincial por la cláusula gatillo

El arco gremial docente anunció una movilización para el martes 3 de febrero, desde las 9 en todas las plazas de la provincia, en respuesta al dictamen de la Procuración General que aconsejó declarar la arbitrariedad de reinstalar la cláusula gatillo.

Las organizaciones sindicales expresaron su “profunda preocupación por tamaña interpretación” y llamaron a marchar hacia el Superior Tribunal de Justicia para exigir la ratificación del fallo de segunda instancia. La protesta también se dirigirá a Casa de Gobierno, con el reclamo concreto de la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.

ATECH, UTRE CTERA, Federación SITECH, SADOP, AMET, FIUD, ACHABI, UDA, SECH, SITECH Sudeste, ADOCH y FESIDOCH, subrayan que el fallo desconoce lo establecido por la Ley del Estatuto del Docente –de rango constitucional–. En su artículo 47°, la norma ordena al Poder Ejecutivo incluir en el Presupuesto las previsiones necesarias para conservar el valor real del salario docente, mediante la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo integrada por el Ministerio de Educación y los gremios reconocidos.

Además remarcan que la ley que el Procurador considera inexistente sí existe: se trata del artículo 47° de la Ley 647 E, que obliga al Ejecutivo a garantizar la actualización del salario. Esa actualización se venía aplicando a través de la cláusula gatillo hasta el primer trimestre de 2025, incorporada al sueldo en blanco y vinculada al valor del punto.

“¿Quién puede desconocer en esta provincia que la cláusula gatillo fue fruto de largas luchas de la docencia chaqueña, organizada a través de sus gremios y frente a distintos gobiernos?”, remarcan las entidades.

La convocatoria está dirigida a docentes activos y jubilados, y se realizará en Resistencia con marchas hacia el STJ y Casa de Gobierno. Además, se llamó a la unidad de los trabajadores, denunciando que “el brutal ajuste impuesto a los asalariados responde a una política neoliberal salvaje que destruye los cimientos de la sociedad argentina”. La movilización se replicará en todas las plazas de la provincia el mismo día.