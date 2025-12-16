Samuel Vargas entregó la Declaración Legislativa al cierre anual de la Academia A Todo Ritmo

El diputado provincial Samuel Vargas acompañó el cierre anual 2025 de la Academia A Todo Ritmo y realizó la entrega de la Declaración de Interés Legislativo, Educativo y Provincial otorgada por la Cámara de Diputados del Chaco.

El acto se llevó a cabo el pasado en Sala 88, de la ciudad de Resistencia, en el marco de la presentación de la obra de fin de año de la academia. La propuesta artística integró danza, música y expresión corporal, destacando el valor de la actividad cultural como herramienta de inclusión, formación integral y promoción del bienestar mental y emocional en niños y jóvenes.

Vargas explico : “La distinción legislativa reconoce la trayectoria de la Academia A Todo Ritmo, que inició sus actividades en 2021, garantizando el acceso a la danza a través de un modelo educativo y social” sostenido en el compromiso de sus docentes. A lo largo de los años, la institución obtuvo importantes reconocimientos en certámenes regionales, nacionales e internacionales, consolidando su crecimiento y proyección.

Actualmente, la academia desarrolla sus actividades en calle Ing. Foussal 1187 de la ciudad de Resistencia y cuenta con aproximadamente 50 alumnos distribuidos en categorías infantiles y juveniles.

Tambien agregó: “La declaración pone en valor el aporte de la danza como disciplina artística y educativa, y reafirma el compromiso del Poder Legislativo con la promoción de la cultura, la educación y el bienestar integral en la provincia del Chaco”.