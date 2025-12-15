Reforma laboral: el Gobierno quiere tratamiento express y Fuerza Patria contragolpea con su propio dictamen

La Casa Rosada bajó una orden clara a sus legisladores: quieren que en este período de sesiones extraordinarias, que terminará el 30 de diciembre, no sólo se apruebe el Presupuesto 2026, sino también que avancen con la reforma laboral y, al menos, consigan la aprobación de ese proyecto en el Senado.

Con los tiempos justos –tiene cerca de dos semanas para lograrlo– el oficialismo intentará dictaminar esta semana para poder llevar la reforma laboral al recinto a fin de mes. El peronismo, mientras tanto, prepara su propio dictamen de minoría con una propuesta de reforma laboral completamente distinta a la de Javier Milei, a la que consideran “regresiva”.

El texto en el que trabajó el peronismo no será un proyecto de Ley porque en período de sesiones extraordinarias los legisladores sólo pueden tratar los proyectos que envía el Ejecutivo. Se tratará, en cambio, de un dictamen de minoría que se propondrá en el marco del trabajo de comisión.

El peronismo, con la pluma del senador Mariano Recalde y de la diputada Vanesa Siley, trabajaron en un texto en el que, no sólo se opondrán al proyecto de reforma laboral enviado por Milei, sino que, además, intentarán más allá con propuestas como la reducción de la jornada laboral que, de ocho horas pasaría a ser de siete.

También quieren avanzar con la idea de propiciar las paritarias sin límites, con apartados que hablan específicamente del derecho a la desconexión y del trabajo en plataformas y, entre otros, con una ampliación de las licencias parentales para que los hombres tengan los mismos días de licencia que las madres cuando nace un bebé. Por último, pedirán que el salario mínimo, vital y móvil siempre quede por encima de la canasta básica.

El martes de la semana que comienza la senadora de LLA, Patricia Bullrich, sería designada como presidenta al frente de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y, entre el miércoles y el jueves, en esa misma comisión y en la de Presupuesto, el oficialismo intentaría dictaminar para buscar sesionar el 29 o 30 de diciembre. Es decir, al filo del límite.

La CGT, en tanto, se prepara para la movilización del jueves a Plaza de Mayo y, mientras tanto, comenzó con la tarea de hablar con los gobernadores del peronismo, y de distintos espacios políticos. El objetivo es intentar hacer un “contrapeso” a las negociaciones y ofertas que el oficialismo le está haciendo a los mandatarios provinciales con el objetivo de conseguir la voluntad de los legisladores que les responden a ellos en el Congreso.

Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la central obrera, cuestionó la reforma del gobierno nacional a la que calificó de “regresiva”. “Le saca todo tipo de protección a los trabajadores y les saca sus derechos individuales y colectivos”, indicó.

En esa línea, Jerónimo también criticó los dichos del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, en los que aseguró que distintos puntos de la reforma, como aquellos vinculados a indemnizaciones, serán retroactivos y correrán, no únicamente para los empleados que consigan sus trabajos luego de la supuesta aprobación de la ley, sino también para los que hayan sido contratados antes de la aprobación de la misma.

“Sturzenegger tuvo un sincericidio. Lo traicionó su inconsciente. Nosotros veníamos planteando que eso iba a ocurrir y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, dijo el cotitular de la CGT.

El ministro Sturzenegger no se quedó callado y este domingo salió a opinar sobre las diversas reformas que está impulsando la Casa Rosada. No habló de la reforma laboral, sino, en líneas generales, sobre el proceso de “desregulación” que él encabeza. Consignó que “la verdadera batalla no es normativa, sino cultural”.

Para el ministro desregulador, “ningún cambio estructural puede sostenerse en el tiempo sin una transformación en la forma de pensar de la sociedad”, y, en diálogo radial, indicó: “Desregular no fue remover controles caprichosamente. Fue sacarle el lastre a un país que había olvidado cómo correr”.

Sturzenegger puntualizó, además, que “la casta política, empresarial y sindical supo administrar ese universo discrecional donde el estancamiento era negocio para pocos y tragedia silenciosa para muchos”, y finalizó: “La libertad incomoda. La autonomía genera vértigo cuando uno vivió años apoyado en un andamiaje artificial”.