Patricia Bullrich denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

La jefa de bloque de LLA en el Senado acusó por presuntas irregularidades en su accionar al titular y al tesorero de la AFA. “Tienen un manejo turbio del dinero”, señaló.
Patricia Bullrich denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL): “Deben investigar a fondo a esta mafia”, reclamó.
La presentación de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza al jefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su mano derecha y Tesorero del organismo, por presuntas irregularidades.
La exministra de Seguridad adjuntó la presentación en su cuenta de X, con advertencias por “presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL”.
Bullrich detalló que las acusaciones son “en particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”.
La exfuncionaria le pidió al Tribunal de Ética de la CONMEBOL “la apertura de una investigación preliminar conforme al Código de Ética vigente, la evaluación de las conductas denunciadas a la luz de la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento, y la adopción de las medidas que correspondan, incluidas sanciones disciplinarias, en caso de acreditarse las violaciones denunciadas”.
La senadora de LLA le reclamó a la CONMEBOL que investigue “a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”: “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”.
Las claves de la denuncia de Patricia Bullrich a Carlos Tapia y Pablo Toviggino ante la CONMEBOL
- “Investigación judicial en curso por presunto uso de sociedades interpuestas, adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial, contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas, incremento patrimonial abrupto e incompatible, otras investigaciones administrativas y fiscales contra la AFA”.
- “La Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL prohíbe de manera expresa la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y establece la obligación de investigar, documentar y sancionar tales prácticas, con independencia del cargo jerárquico de las personas involucradas”.
- “Los denunciados, Tapia y Toviggino, revisten la calidad de dirigentes de una asociación miembro de la CONMEBOL, ocupando cargos ejecutivos de máxima jerarquía (presidente y Tesorero de la AFA)”.
- “El Código de Ética de la CONMEBOL resulta aplicable a todas las personas que ejerzan funciones oficiales, ejecutivas o administrativas dentro de asociaciones miembro, con independencia de que los hechos denunciados se encuentren bajo investigación de autoridades judiciales nacionales”.
- “Los hechos denunciados se vinculan directamente con: presuntas prácticas de corrupción y lavado de activos; posibles conflictos de intereses en contrataciones de la AFA; uso indebido o no transparente de recursos dentro de una federación afiliada; incumplimiento de los deberes de integridad, lealtad institucional y buena gobernanza”.