Patricia Bullrich denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Patricia Bullrich denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL): “Deben investigar a fondo a esta mafia”, reclamó.

La presentación de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza al jefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su mano derecha y Tesorero del organismo, por presuntas irregularidades.

La exministra de Seguridad adjuntó la presentación en su cuenta de X, con advertencias por “presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL”.

Bullrich detalló que las acusaciones son “en particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”.

La exfuncionaria le pidió al Tribunal de Ética de la CONMEBOL “la apertura de una investigación preliminar conforme al Código de Ética vigente, la evaluación de las conductas denunciadas a la luz de la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento, y la adopción de las medidas que correspondan, incluidas sanciones disciplinarias, en caso de acreditarse las violaciones denunciadas”.

La senadora de LLA le reclamó a la CONMEBOL que investigue “a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”: “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”.

Las claves de la denuncia de Patricia Bullrich a Carlos Tapia y Pablo Toviggino ante la CONMEBOL