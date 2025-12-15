Margarita Belén, 49 años después: “Sus sueños siguen intactos y volverán a salir a las calles”

Organismos de derechos humanos conmemoraron los 49 años de la Masacre de Margarita Belén con un acto en el monumento de la ruta 11. Durante la jornada, la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco leyó un documento en el que renovó el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia y advirtió sobre la pérdida de derechos en el contexto actual. El homenaje incluyó un reconocimiento a Dafne Zamudio, militante de HIJOS fallecida hace un año.

Organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, organizaciones sociales y autoridades locales participaron este sábado del acto central en homenaje a los militantes fusilados el 13 de diciembre de 1976 por el Terrorismo de Estado en lo que se conoce como la Masacre de Margarita Belén. La actividad se realizó en el monumento emplazado sobre la ruta nacional 11, en el marco del Día Provincial de la Memoria.

Durante el encuentro se dio lectura al documento elaborado por los organismos de derechos humanos que integran la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) del Chaco, en el que se expresó con crudeza el clima que atraviesa la conmemoración. “No lo vamos a ocultar, llegamos a esta fecha que nos recuerda el horror, con mucha bronca, con rabia contenida, con impotencia”, señalaron al inicio del texto.

El homenaje contó con la participación de familiares de las víctimas, referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos, y del intendente de Margarita Belén, Javier Martínez. En un momento cargado de emoción, se emplazó una baldosa de la memoria en homenaje a Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio —una de las víctimas de la masacre— y referente histórica de H.I.J.O.S. Chaco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

En el documento central, los organismos recordaron que la masacre fue presentada por la dictadura como un supuesto intento de fuga, una versión que fue desmontada por la Justicia. “Hace 49 años los militares y policías, ejerciendo el terrorismo de Estado, asesinaban a nuestros compañeros y compañeras bajo la burda mentira de un intento de fuga”, expresaron, y subrayaron que varios de los responsables fueron condenados a prisión perpetua.

También se remarcó que el crimen fue posible en el marco del golpe de Estado de 1976. “Esa masacre la pudieron ejecutar porque meses antes habían cometido otro crimen: violar la Constitución y asumir el control del poder”, afirmaron, al tiempo que describieron que “todo el país se convirtió en un gran campo de concentración”.

Si bien se destacaron los avances logrados a partir de los juicios por delitos de lesa humanidad, el documento advirtió que esas condenas no cerraron el proceso histórico. “Que el movimiento de derechos humanos haya podido llevar al banquillo de los acusados a parte de los militares genocidas no significó el fin de la tarea. La Memoria debe ser ejercitada todos los días”, sostuvieron.

“Una falsa democracia”

El texto también incluyó una fuerte mirada crítica sobre el presente político y social. Los organismos denunciaron la pérdida de derechos y conquistas sociales como consecuencia de políticas de ajuste y endeudamiento que, afirmaron, se aplican “en abierta violación a nuestra Constitución Nacional”. En ese sentido, llamaron a recuperar la militancia y el compromiso colectivo frente a lo que definieron como una “falsa democracia en la que el pueblo pierde conquistas día a día”.

En otro pasaje, el documento destacó el valor de la memoria como construcción colectiva y transmisión generacional. “La Memoria es un proceso histórico que se repite de generación en generación, es lo que mantiene vivo a un pueblo y lo que le da su identidad”, expresaron, advirtiendo sobre los efectos de la fragmentación social y la pérdida de espacios de militancia.

A su vez, los organismos de derechos humanos realizaron una autocrítica sobre los procesos políticos y militantes de las últimas décadas. Señalaron que “hubo muchas defecciones y abiertas traiciones, que aún hoy se siguen sucediendo”, y advirtieron que “de esas traiciones y cobardías políticas se alimenta el fenómeno que hoy nos gobierna”.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de preservar la autonomía del movimiento de derechos humanos y de la militancia social. “Una lección que debemos aprender todos y todas es que por la militancia y por el ejercicio de la memoria no deben pagarnos; debemos ser autónomos, sin que ningún gobierno pretenda mandarnos ni quitarnos los recursos”, expresaron.

El documento también recordó el gesto institucional de reconocimiento del terrorismo de Estado por parte del expresidente Néstor Kirchner. “Hubo un presidente que se animó a pedir perdón en nombre del Estado por la crueldad y los daños producidos por el terrorismo de Estado; Néstor Kirchner lo hizo con grandeza, sin pedir nada a cambio”, destacaron.

El texto apeló además a una potente metáfora para convocar a la reconstrucción del compromiso colectivo: “La llama sigue encendida; a ese tizón de quebracho que es la memoria le falta un soplo social, uno vigoroso que encienda de nuevo las esperanzas y fortalezca la moral alicaída”. En esa línea, llamaron a reagrupar fuerzas frente al contexto actual: “Hay que unir las brasitas dispersas, avivarlas y agrandar el fuego”, afirmaron.

A 49 años del horror, los organismos reivindicaron la lucha y la solidaridad de la generación de militantes asesinados en Margarita Belén, cuyos nombres fueron recordados uno a uno durante el acto. “Transformamos el sentido original de la masacre, tal como la ideó la dictadura, en un emblema de lucha por la Justicia y la Memoria”, señalaron.

El cierre del documento reafirmó el compromiso histórico del movimiento de derechos humanos: “Hoy venimos aquí a decir, como siempre, que nos juramentamos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que sus sueños siguen intactos y que de nuevo saldrán a las calles como bandera”. Y concluyeron con una consigna que volvió a resonar en el acto: “Compañeros y compañeras asesinados en Margarita Belén, ¡presentes!”.