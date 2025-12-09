Trump se adjudicó el triunfo de Milei en las elecciones: “estaba perdiendo, lo apoyé y ganó”

Donald Trump se atribuyó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre pasado al asegurar que Javier Milei estaba perdiendo antes de que lo respalde.

“En Sudamérica he apoyado a Milei, en Argentina. Él estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó de manera contundente”, declaró el presidente de Estados Unidos en una entrevista con el sitio Politico.

Trump se refirió al respaldo político que le dio en el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca previo a las elecciones del 26 de octubre, y también al respaldo financiero que otorgó el Tesoro para frenar la corrida cambiaria que estaba sacudiendo a la gestión Milei.

Bessent canceló su viaje a la Argentina en medio de los rumores de molestias de Trump con Milei

La referencia de Trump a Milei se dio después de que la periodista Dasha Burns le consultara si se metería en elecciones de otros países para respaldar a sus aliados. Trump primero mencionó su apoyo al polémico primer ministro húngaro, Viktor Orban, y luego mencionó a Milei.

La mención de Trump a Milei se da en medio de los rumores de cierto fastidio de la Casa Blanca con el argentino, como reveló LPO, porque no corta la relación con China. De hecho, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, canceló su visita al país.