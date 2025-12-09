Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Trump se adjudicó el triunfo de Milei en las elecciones: “estaba perdiendo, lo apoyé y ganó”

Published

Donald Trump se atribuyó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre pasado al asegurar que Javier Milei estaba perdiendo antes de que lo respalde.

“En Sudamérica he apoyado a Milei, en Argentina. Él estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó de manera contundente”, declaró el presidente de Estados Unidos en una entrevista con el sitio Politico.

Trump se refirió al respaldo político que le dio en el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca previo a las elecciones del 26 de octubre, y también al respaldo financiero que otorgó el Tesoro para frenar la corrida cambiaria que estaba sacudiendo a la gestión Milei.

Bessent canceló su viaje a la Argentina en medio de los rumores de molestias de Trump con Milei

La referencia de Trump a Milei se dio después de que la periodista Dasha Burns le consultara si se metería en elecciones de otros países para respaldar a sus aliados. Trump primero mencionó su apoyo al polémico primer ministro húngaro, Viktor Orban, y luego mencionó a Milei.

La mención de Trump a Milei se da en medio de los rumores de cierto fastidio de la Casa Blanca con el argentino, como reveló LPO, porque no corta la relación con China. De hecho, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, canceló su visita al país.

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Diputados

Lucho Moser: “Los empleados estatales no necesitan más deuda, necesitan aumentos salariales y recuperar poder adquisitivo”

El diputado provincial cuestionó el programa que lanzó Nuevo Banco del Chaco y sostuvo que con este esquema el gobierno reconoce la magnitud del...

3 días ago

CORRUPCION

Caso Libra: Sabrina Selva denunció que Martín Menem frenó el envío del informe a la Justicia

La diputada cuestionó que el presidente de la Cámara de Diputados no remitiera el informe final del Caso Libra al Poder Judicial, pese a...

5 días ago

NOTICIAS

El Consejo de Veterinario del Chaco celebra su 60° aniversario

La institución conmemora este 5 de diciembre un nuevo año al servicio de la comunidad con el foco puesto en la historia y el...

3 días ago

NOTICIAS

“El pueblo es chico”: fijan fecha para el juicio contra policías acusados de golpear y amenazar a una familia de Machagai

La Cámara Segunda en lo Criminal fijó para el próximo 15 de diciembre el inicio del juicio contra cuatro policías acusados de golpear y...

5 días ago