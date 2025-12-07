El Gobierno afina su estrategia en el Congreso: se enfoca en el Presupuesto 2026 y apuntala las reformas

Ante la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente Javier Milei, el Congreso se alista para tratar esta segunda semana de diciembre el dictamen del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y diagrama la primera sesión del flamante período a realizarse el 16 o 17 de diciembre.

Antes, Martín Menem, jefe de los diputados, debe resolver un par de cuestiones como la conformación de las comisiones. Presupuesto y Hacienda continuaría encabezada por el libertario Bertie Benegas Lynch y tendrá una porción importante de diputados oficialistas.

También Menem tendrá que ocuparse de la pelea por los despachos para los nuevos diputados. La UCR -un aliado fundamental de La Libertad Avanza en el pasado y en el futuro- pidió mantener sus oficinas históricas, las que utilizaron desde la recuperación democrática Cesar Jaroslavsky, Fernando de la Rúa, Federico Storani, Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, y hasta este martes Rodrigo de Loredo. De hecho, allí ya se instaló la flamante titular de la UCR, Pamela Verasay.

Las huestes de Martín Menem pretenden desalojarla y que esos inmuebles sean ocupados por Gabriel Bornoroni, presidente de la bancada violeta. “Esperemos que prime el sentido común y la operatoria diaria por sobre la costumbre y los recuerdos”, dicen los libertarios que argumentan que esta situación se da en algunos partidos que perdieron representación parlamentaria.

Las extraordinarias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el llamado del Poder Ejecutivo será entre el 10 y el 30 de diciembre con un temario conocido: Presupuesto 2026; Inocencia Fiscal; Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria; Modernización Laboral; Reforma al Código Penal y Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. “El avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, agregó en un posteo.

Eduardo Falcone, diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). (Foto: Prensa Diputados.)

Presupuesto e Inocencia Fiscal serán la prioridad para los debates de los próximos días en la Cámara baja. El misionero Alberto Arrúa, presidente del bloque Innovación Federal, que representa a un sector de los gobernadores, le dijo a TN: “Vamos a trabajar para que se apruebe, es la ley de todas las leyes, en base a este se puede saber hacia dónde se orienta y cuáles son las políticas que el gobierno quiere implementar. No podemos seguir con un Gobierno sin presupuesto y con discreción del Poder Ejecutivo hacia donde van los impuestos de la gente porque no hay un horizonte claro”.

Arrúa conduce una bancada de siete diputados que representan a las fuerzas provinciales de Salta y Misiones, sus mandatarios Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua mantienen reuniones con la Casa Rosada e hicieron aportes para el futuro proyecto de Presupuesto 2026.

Por su parte, el desarrollista Eduardo Falcone del MID, quien junto a Oscar Zago integran un bloque con el PRO, la UCR y otros monobloques expresó que el Presupuesto debe tener consenso. “Si queremos lograr inversiones de largo plazo, las leyes que se aprueben y el Presupuesto, deben tener el mayor consenso posible. Veremos si el Gobierno sigue con las negociaciones o si, como decimos en Chivilcoy, tienen la vaca atada y no necesita negociar (con el Congreso y las provincias)”, señaló.

La senadora por Tucumán Beatriz Ávila creo el bloque Independencia, referenciada al gobernador Osvaldo Jaldo. Foto X @Beatriz_Avilaok

Está situación no solo se da en Diputados. En el Senado, la tucumana Beatriz Ávila se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo crearon el bloque Independencia. “Un paso clave para fortalecer la presencia de Tucumán en el Congreso. Y en las discusiones que se plantean en todos los ámbitos”, dijo Ávila. Los otros dos senadores por Tucumán, el exgobernador Juan Manzur y Sandra Mendoza, permanecen en Unión por la Patria.

La Reforma Laboral

El proyecto que el gobierno tituló Modernización Laboral —para no confundirla con la Reforma Laboral de las épocas del expresidente Fernando de la Rúa en el 2000 y que terminó denunciada por sobornos y derogada por el Congreso años después— ya es impulsada por la senadora presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich.

La exministra juntó el ultimo jueves nuevamente al bloque legislativo y les adelantó que la Modernización Laboral entrará por el Senado y será un debate central para el oficialismo. Constituirán la comisión de Trabajo y Previsión y podría continuar en la conducción de la misma, una aliada de la senadora Bullrich: la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

La vicepresidenta con su agenda

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de un debate Iberoamericano en España. Foto X @VickyVillarruel

En medio de las negociaciones por los proyectos para los futuros debates en el periodo de sesiones extraordinarias, la vicepresidenta Victoria Villarruel se alejó del ruido que provocó con la reorganización de los despachos para los senadores nacionales y se instaló en Madrid, España, donde participó de la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso de los Diputados. Fue acompañada por el senador de Convicción Federal —y con terminal en el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil— Guillermo Andrada.

“En mi disertación compartí la necesidad de fortalecer la cooperación legislativa en temas clave como innovación tecnológica e inteligencia artificial, seguridad alimentaria y sostenibilidad demográfica. También reafirmé la posición argentina y agradecí el apoyo histórico de los países iberoamericanos en nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur”, expresó en las redes y marcó diferencias con el Presidente Javier Milei en relación a su postura por el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Para Victoria Villarruel es un tema central y lo instala permanentemente.