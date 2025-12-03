Por los trabajadores y contra la reforma laboral, asumieron los diputados del Frente de Izquierda

En la sesión preparatoria de este miércoles 3 de diciembre, asumieron su banca los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad Romina Del Plá y Néstor Pitrola. La dirigente docente fue electa junto a Nicolás Del Caño el pasado 26 de octubre, mientras que Pitrola, dirigente gráfico, ingresa al recinto por los acuerdos de rotación del frente, en reemplazo de Christian Castillo. Myriam Bregman, electa por CABA, completa la nómina de las 4 bancadas del FITU para el próximo período.

Romina Del Plá se enfatizó en su jura por los derechos laborales, contra la reforma laboral, por los jubilados, y contra la persecución a los que luchan, además, sostuvo su compromiso por los derechos de las mujeres y las diversidades y la defensa de la educación pública, gratuita, científica y laica, contra la reforma educativa y en defensa del pueblo palestino.

Por su parte Pitrola juró por la derrota de la reforma laboral y de todo el paquete antiobrero y represivo de Milei y el FMI. y enfatizó en “Fuera Trump de Argentina y América Latina, por el gobierno de los trabajadores y por el fin del genocidio sionista y una Palestina Libre en un mundo socialista”.

Luego de la jura, Romina Del Plá afirmó: “Las bancas del Frente de Izquierda impulsarán la defensa incondicional de los derechos de los trabajadores, frente a las reformas reaccionarias que el gobierno de Milei y el FMI pretenden imponer al pueblo argentino. En los sindicatos, en los lugares de estudio, en las calles y en el recinto impulsaremos la lucha para derribar todo este paquete”.

Pitrola, por su parte, declaró: “La tentativa del gobierno libertario, por orden del imperialismo yanqui, es avanzar con una reestructuración económica y social de características históricas contra los trabajadores. Así se ve en el Presupuesto 2026 que vamos a rechazar; en la reforma laboral que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero; en la reforma del Código Penal que busca ampliar el aparato represivo para limitar la protesta y las luchas populares; y en la reforma tributaria que de prosperar reforzará la carga del peso impositivo sobre trabajadores y consumidores mientras favorece a los grandes capitalistas”.

Con relación a la elección de autoridades de la cámara, donde fue reelecto Martín Menem al frente de la Cámara, Romina Del Plá fue contundente: “El Frente de Izquierda no forma parte de la rosca que tuvo lugar en estos días en torno a la elección de autoridades de la cámara. Nos oponemos completamente a la agenda reaccionaria que quieren darle al Congreso Nacional con las reformas “estructurales”, que también incluye una reforma educativa que destruye la escuela pública”.

Para finalizar, Del Plá denunció a Martín Menem y las prácticas de censura durante la transmisión de la sesión: “Las autoridades de la Cámara de Diputados CENSURÓ mi jura en la transmisión oficial y Lemoine me atacó por pronunciarme contra el genocidio hacia el pueblo palestino. Se ve que no les gustó mi remera, y por eso no salgo en el video”.