Politica

Por orden de Raúl Jalil, diputados de Catamarca rompieron con el bloque de Unión por la Patria

Published

El nuevo bloque se llamará «Elijo Catamarca», y se acompañará a otros espacios dirigidos por gobernadores del Norte que buscan actuar con mayor independencia.

Previo al recambio de legisladores nacionales, el gobernador de CatamarcaRaúl Jalil, ordenó a tres diputados nacionales de su provincia romper con el bloque de Unión por la Patria (UxP) y conformar la bancada «Elijo Catamarca«. De esta forma, el bloque peronista y el de La Libertad Avanza quedaron empatados con 94 diputados cada uno.

Se profundiza la crisis en el peronismo

«Elijo Catamarca» quedará conformado por Fernanda Ávila, el diputado electo Fernando Monguillot Sebastian Nóblega, que presidirá el espacio. Los tres diputados responden al gobernador Raúl Jalil. En paralelo, la legisladora catamarqueña electa por el peronismo Claudia Palladino, se mantendrá en Unión por la Patria, que todavía comanda Germán Martínez.

A través de una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Nóblega informó de la creación del nuevo espacio, además de pedir su reconocimiento institucional. Con este movimiento, el bloque peronista retuvo a 93 diputados, mientras que La Libertad Avanza sumó 94 tras la victoria en las elecciones y la fuga de dirigentes del PRO y la UCR.

La decisión de Jalil de romper con la alianza peronista responde a la intención de los gobernadores del Norte (Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán) de tener un alineamiento común en la Cámara de Diputados y actuar con independencia de la bancada peronista. Ahora, uno de los escenarios posibles es que en la Cámara Baja nazca un nuevo interbloque que unifique a «Independencia«, con tres legisladores vinculados a Osvaldo Jaldo (Tucumán); «País Federal«, el espacio que responde a Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones); y «Elijo Catamarca«.

Este grupo podría además de contar con el respaldo de los ex libertarios miembros de Coherencia y el MID. De conformarse este interbloque, el espacio contará con 19 diputados y se posicionará como candidato a ser la tercera fuerza dentro de la Cámara de Diputados.

Sonríe La Libertad Avanza

Por su parte, el oficialismo fue el gran beneficiario de la ruptura del peronismo, que tendrá más dificultades para unir voluntades. Mientras que los libertarios recibieron una inyección de dirigentes del PRO; como Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Belén Avico, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Patricia Vazquez; además de los radicales de La Liga del Interior, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier.

