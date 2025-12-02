Piden indagar a la exfiscal Fein por irregularidades en el lugar donde encontraron el cuerpo de Nisman

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la declaración indagatoria de la exfiscal Viviana Fein por las presuntas irregularidades en la escena donde encontraron el cuerpo de Alberto Nisman.

Según pudo saber TN, el pedido fue elevado el lunes al juez federal Julián Ercolini, quien ahora evaluará si procede a convocarla en calidad de imputada.

Según el dictamen presentado por Taiano, Fein habría incurrido en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.

Entre las fallas mencionadas se destacó el paso de más de 80 personas por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, lo que Taiano califica como un “auténtico caos” con impacto directo en la recolección de indicios.

Para el fiscal, la zona más afectada fue el baño donde apareció el cuerpo de Nisman. En un informe previo de agosto, Taiano ya había señalado la “falta de diligencia” en el manejo del lugar.

Además, se le reprocha a Fein una demora excesiva en presentarse en el departamento, ingresar sin el equipo de protección necesario y tolerar el ingreso y circulación libre de personas no identificadas, cuya presencia y roles en el sitio no fueron debidamente registrados.

Además de Fein, figuran como imputados el juez Manuel de Campos, quien también estaba de turno esa noche, Sergio Berni, exviceministro de Seguridad de la Nación y otros funcionarios de la Prefectura Naval Argentina.

Berni, en su declaración ante Ercolini, describió un panorama “desorganizado” y apuntó las responsabilidades hacia la exfiscal. Por el momento, la solicitud de indagatoria se centra exclusivamente en Fein.

Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. La Justicia aún intenta determinar quiénes ejecutaron el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Taiano.

Para el fiscal los elementos probatorios recabados en este tiempo permiten afirmar que “Nisman fue víctima de un homicidio” y que “su muerte estuvo motivada en su laboral en la UFI-AMIA”.

Tras las reiteradas denuncias por los errores en la investigación, la jueza Fabiana Palmaghini desplazó en marzo de 2016 a Fein de la causa y envió el expediente al fuero federal. Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a la jueza y aseguró que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones, por lo que debía intervenir dicho fuero.

Tras el fallo de la Corte, la causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal federal Eduardo Taiano. La primera medida tomada desde Comodoro Py fue encargar un nuevo peritaje, esta vez a cargo de Gendarmería Nacional que determinó que “habrían participado terceras personas ajenas a la víctima, que además intentaron simular su suicidio”.

Con esta hipótesis, que se mantiene en la actualidad, los nuevos responsables de la causa echaron por tierra la hipótesis inicial de un suicidio.