Los 5 países en los que está prohibido celebrar la Navidad

La Navidad, para gran parte del mundo, es sinónimo de alegría, reuniones familiares, buena comida y regalos. Sin embargo, en ciertos países la celebración está estrictamente prohibida, y las decoraciones típicas como arbolitos, Papá Noel o guirnaldas no existen ni en hogares ni en comercios.

Los motivos varían, desde razones religiosas hasta políticas y culturales, y en varios casos, infringir la prohibición puede tener consecuencias legales serias.

Corea del Norte

Bajo el régimen de Kim Jong-Un, desde 2016 se prohibieron todos los encuentros festivos que incluyan música o alcohol, lo que eliminó de facto la Noche Buena y la Navidad del calendario de celebraciones.

Aunque la constitución permite la libertad de religión, las prácticas religiosas públicas son consideradas una amenaza ideológica, y quienes las incumplen pueden ser encarcelados.

Kim Jong Un prohibió todo tipo de encuentros festivos en los que haya música o alcohol. (Foto: Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, archivo)

Brunei

En este país del norte de la isla de Borneo, el calendario festivo oficial se centra en celebraciones islámicas. Desde 2014, la Navidad está prohibida por leyes basadas en la sharía, aplicables incluso a extranjeros.

Quienes intenten festejar pueden enfrentar multas de hasta 20.000 dólares, cinco años de prisión, o ambas sanciones.

Tayikistán

Ubicado en Asia Central, Tayikistán tiene una población mayoritariamente musulmana (98%). Desde la independencia de la Unión Soviética en 1991, el gobierno prohibió todo festejo que no se vincule con la tradición islámica, incluyendo la Navidad.

Desde 2015, se restringieron los disfraces de Papá Noel, fuegos artificiales, entrega de regalos y arbolitos en espacios públicos.

Somalia

En este país del Cuerno de África, donde predomina el Islam, cualquier celebración religiosa no islámica está prohibida desde 2015.

A diferencia de otros países, los extranjeros pueden celebrar en sus hogares, pero no en hoteles o espacios públicos.

Casos particulares: China y Arabia Saudita

China: la Navidad puede ser castigada con multas o encarcelamiento. Se percibe como una amenaza a las costumbres ancestrales, y el gobierno considera a las religiones como un “opio espiritual”.

la Navidad puede ser castigada con multas o encarcelamiento. Se percibe como una amenaza a las costumbres ancestrales, y el gobierno considera a las religiones como un “opio espiritual”. Arabia Saudita: aunque flexibilizó su postura, las manifestaciones navideñas siguen desalentadas en público, permitiendo celebraciones solo en la privacidad del hogar.

En contraste, en Japón, la Navidad se celebra como una fiesta comercial, desvinculada de la tradición religiosa y sin prohibiciones.