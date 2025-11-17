El Gobernador Zdero acompañó la inauguración de la nueva sucursal del Nbch en Fontana

La apertura de este nuevo establecimiento permitirá brindar una atención comercial integral, con mejores condiciones y pleno acceso a todos los productos y servicios financieros. De esta manera, los vecinos podrán realizar sus operaciones sin trasladarse a Resistencia, fortaleciendo la presencia territorial del banco y su compromiso con el desarrollo local.

El gobernador Leandro Zdero encabezó la inauguración de una nueva sucursal del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) en la localidad de Fontana. Acompañaron el acto, el intendente Fernando Cuadra y Germán Dahlgren de la entidad bancaria.

La atención continuará en el edificio de avenida Alvear 4.900, en el horario habitual de 7.30 a 12.30, con todos los servicios disponibles.

El gobernador Zdero destacó la relevancia de esta inauguración, el viernes a la tarde, y la señaló como un reflejo del crecimiento sostenido que ha tenido Fontana en los últimos años. “Para nosotros es un orgullo poder pasar de la idea de una minifilial a una sucursal que brinda servicios a todos los clientes, pero que además significa un banco más cercano a cada ciudadano”, expresó.

En la misma línea, agregó: “Es importante destacar el crecimiento y el desarrollo de una localidad como Fontana, que está avanzando y que necesita cada vez más y mejores servicios. Hoy concretamos una herramienta fundamental como la que brinda el Nuevo Banco del Chaco”.

Finalmente, Zdero puso en valor el esfuerzo de los trabajadores del NBCH, del intendente Cuadra y de todos los que hicieron posible esta nueva sede. “Este trabajo es el resultado de un esfuerzo conjunto, y no habría sido posible sin el compromiso de cada uno”, afirmó.

GERMÁN DAHLGREN: “FONTANA MERECÍA UNA SUCURSAL Y UNA ATENCIÓN CERCANA”

El presidente del Directorio del NBCH, Germán Dahlgren, remarcó la importancia de esta apertura para mejorar la vida cotidiana de los vecinos. “Hoy es un día distinto para Fontana, pero también para el Banco, porque a partir de ahora tenemos una nueva forma de prestar servicios en la ciudad”, señaló.

Subrayó, además, el crecimiento de la localidad y la necesidad de acercar soluciones concretas:

“Necesitamos un lugar cerca para acompañarlos, para que puedan resolver sus problemas sin tener que recorrer kilómetros”.

“Fontana se merecía una sucursal, una atención cercana y a disposición de la gente. Para nosotros es un orgullo; estamos muy contentos”, finalizó.

FERNANDO CUADRA: “ES UN DÍA MUY IMPORTANTE PARA FONTANA”

El intendente de Fontana, Fernando Cuadra, celebró la inauguración como un paso clave en el proceso de crecimiento de la ciudad. “Hoy es un día muy importante para Fontana. Podemos decir que avanzamos en este proceso de crecimiento y desarrollo con una sucursal que ofrecerá los servicios que merecen todos los vecinos”, afirmó.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del Gobernador Zdero y del Directorio del NBCH:

“Quiero agradecer profundamente al gobernador Zdero y al equipo del Banco por acompañar el crecimiento y desarrollo de Fontana, por apostar y creer en nuestra ciudad que crece día a día”.