Diego Santilli sorprendió con nuevos encuentros con gobernadores

El ministro del Interior iniciará una nueva ronda de reuniones y recibirá a Alberto Weretilneck en Casa Rosada.

Diego Santilli abrirá la semana con un movimiento político clave al recibir al gobernador Alberto Weretilneck en Casa Rosada. El ministro del Interior retomará su ronda de encuentros con gobernadores que aún no vio. Según fuentes del Ejecutivo, estas reuniones serán decisivas para el Presupuesto 2026 y las reformas que prepara el Gobierno Nacional.

Reunión prevista en Casa Rosada

Diego Santilli prepara una agenda cargada para los próximos días. El ministro del Interior recibirá a Alberto Weretilneck en Casa Rosada, donde se espera que analicen prioridades regionales y el escenario político de fin de año. El encuentro será parte de la estrategia con la que Santilli buscará afianzar el vínculo con los mandatarios. Las palabras clave Diego Santilli gobernadores atraviesan el eje de una agenda que el Gobierno considera central.

El funcionario pretende completar la ronda de reuniones iniciada en su primera semana. Si bien ya mantuvo varios encuentros, aún quedan diez gobernadores por ver. Su objetivo es escuchar demandas, ordenar prioridades y avanzar en consensos que permitan fortalecer la arquitectura política del oficialismo.

Entre los mandatarios con los que ya dialogó figuran Martín Llaryora, Marcelo Orrego, Ignacio Torres, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. También mantuvo conversaciones con Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Raúl Jalil y Rogelio Frigerio. En el entorno de Santilli aseguran que cada reunión dejó puntos de trabajo en común.

Una agenda clave para el Presupuesto 2026

En los próximos días, Santilli buscará cerrar los encuentros pendientes. Por el momento, siguen fuera de la agenda los gobernadores peronistas Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella. En el oficialismo admiten que esas reuniones podrían darse más adelante, aunque sin fecha prevista. La estrategia de Diego Santilli con los gobernadores apunta a consolidar apoyos para proyectos que el Gobierno considera críticos.

Según fuentes del Ejecutivo citadas por la Agencia Noticias Argentinas, Santilli pretende lograr “respaldo concreto” para avanzar con el Presupuesto 2026 y con las reformas laboral, penal y tributaria que el Gobierno Nacional enviará al Congreso. En la Casa Rosada destacan que cada gobernador será clave para destrabar votaciones en un escenario legislativo ajustado.

Días atrás, el ministro explicó que estas recorridas responden a una instrucción directa del presidente Javier Milei. El objetivo, señaló, será “conocer de primera mano” las necesidades provinciales y alinearlas con las prioridades nacionales. Para el Gobierno, esta coordinación será determinante en el armado político de los próximos meses.

Milei, según destacan en su entorno, busca reforzar el vínculo con el interior. Considera que el diálogo con los gobernadores será una herramienta para sostener acuerdos y garantizar gobernabilidad. La estrategia combina presencia territorial, reuniones presenciales y una escucha activa.

Santilli tiene previsto continuar con su agenda durante toda la semana. En su equipo anticipan que cada encuentro abrirá nuevas instancias de diálogo y permitirá avanzar en consensos que el Gobierno considera esenciales.