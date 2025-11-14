Plan provincial de seguridad: el gobernador Zdero entregó un patrullero 0km para la zona rural de Barranqueras

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero entregó, junto al ministro de Seguridad Hugo Matkovich y al Jefe de Policía, Fernando Romero, un patrullero 4×4 a la División de la Policía Rural de Barranqueras. El acto tuvo lugar en la Granja Educativa La Josefina, donde el mandatario reafirmó el compromiso de “continuar trabajando por un Chaco seguro que garantice el bienestar de los chaqueños”.

La camioneta Toyota Hilux 4×4 forma parte de una flota de diez vehículos incorporados en el marco del Plan de Seguridad que se implementa desde el 10 de diciembre de 2023. El objetivo es seguir dotando a la Policía de equipamiento adecuado y reforzar la presencia en los territorios rurales, acompañando la incorporación de recursos humanos formados e idóneos. “Cuando nos dijeron que no era posible abrir la Escuela de Policía, la abrimos ese mismo día, y formamos a cada hombre y mujer que hoy se incorporan a las divisiones de seguridad para trabajar por la seguridad de la provincia”, recordó Zdero.

El gobernador destacó además que el combate al narcotráfico es una tarea permanente, desde el primer día, al igual que el fortalecimiento de la seguridad rural. “Hemos construido con la Policía Rural un compromiso de confianza, dando respuestas a lo urgente sin dejar de planificar a mediano y largo plazo para alcanzar un Chaco seguro”, afirmó.

Dirigiéndose a los productores presentes, agregó: ”nuestra alianza es con la gente de bien, los que producen y trabajan por el Chaco pujante que soñaron nuestros abuelos”.

Por su parte, el ministro Matkovich resaltó el apoyo del Gobierno a la Policía Rural, cuyo objetivo es proteger a los productores y acompañar a las familias del campo. En línea con esta política, anunció que 100 alumnos de la Escuela de Policía que egresan en diciembre serán destinados a reforzar las unidades rurales en toda la provincia.

Participaron también del acto subjefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero y Victoriano Silva; la subsecretaria de Acción Comunitaria, Tamara Silvestri; la fiscal rural Noelia Miño; y los diputados Carlos Salom y Samuel Vargas.