Milei 2027: Martín Menem y Karina Milei ya trabajan para la reelección del presidente de Argentina

Karina Milei comenzó su “tour de gratitud” en Corrientes y deslizó el plan de reelección para 2027

La hermana del presidente Javier Milei estuvo acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que “empieza una etapa nueva”.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, inició este viernes su “Tour de la Gratitud” en Corrientes, y luego seguirá con una gira que la llevará por varias provincias no sólo para celebrar la victoria electoral de octubre sino también para lanzar de manera solapada la reelección de Javier Milei para 2027.

Mientras el entorno de Javier Milei calcula minuciosamente cuáles serán sus próximos viajes, la hermana presidencial hizo su primera parada en la capital Correntina, a donde fue acompañada del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Corrientes es la primera provincia en esta recorrida, agradeciendo el esfuerzo de todos. Ahora empieza una etapa nueva: visitar cada distrito y prepararnos para que el Presidente Javier Milei sea reelecto en 2027”, anunció Martín Menem.

Ante el público adepto y la certeza del apoyo masivo obtenido en las legislativas, Karina Milei expresó su felicidad por el resultado electoral, que puede o no haber opacado el hecho de que quedó en un lugar central de los escándalos por la criptomoneda $LIBRA y por el supuesto pago de coimas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Lo primero que quiero hacer es agradecer. Agradecer a cada argentino que puso trabajo, tiempo y sacrificio. Siempre dije que solos no podíamos”, expresó Karina Milei antes de convenir que “este resultado, que sorprendió a muchos, a nosotros nos confirmó que el esfuerzo valió la pena”.

En el primer encuentro del “Tour de la Gratitud” también dijeron presente los flamantes diputados libertarios por Corrientes Lisandro Almirón y Virginia Gallardo, entre otros personajes del espacio oficialista.

La Libertad Avanza se impuso en 14 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires durante las elecciones legislativas nacionales que se celebraron el 26 de octubre pasado, por lo que a partir del 10 de diciembre el Congreso de la Nación estará notablemente más violeta que hasta ahora.

Aunque el oficialismo nacional no tiene mayoría propia en ninguna de las dos Cámaras se da por entendido que los diputados y senadores urdirán alianzas con bloques afines, como el PRO, para alcanzar reformas como la laboral o tributaria, que son las nuevas metas del Gobierno para su segunda mitad de gestión.

Con información de NA