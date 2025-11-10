Premio ADEPA al Periodismo Político para dos periodistas chaqueñas

Claudia Araujo y Eliana Coronel obtuvieron el primer premio en los premios que otorga anualmente la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas en la categoría Periodismo Político.

En la 36ª edición del certamen anual Premios ADEPA al Periodismo, la entidad recibió 1.458 trabajos publicados entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

Araujo y Coronel forman parte de RUIDO, una red nacional de periodistas de investigación, expertos en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles.

En esta oportunidad integraron la investigación Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos sobre personal o uso de fondos, un informe publicado en junio de 2024 (https://elruido.org/legislaturas-secretas-provincias-corrupcion/).

La investigación participó en la categoría Periodismo Político y obtuvo el primer premio. (https://adepa.org.ar/periodismo-argentino-celebra-estos-son-los-ganadores-los-premios-adepa-2025/)

La ceremonia de entrega de premios se realizará el miércoles 10 de diciembre de 2025 en Capital Federal.

“Estamos orgullosas de ser parte este premio, de conformar una red federal de periodistas que nos enseña que hacer periodismo de investigación, responsable y con chequeo de fuentes, en nuestro país es posible. Agradecemos enormemente a red Ruido por la oportunidad de ser parte de cada informe y ser faro en tiempos donde los periodistas somos atacados por el poder de turno sólo por ejercer nuestra profesión”, expresaron las ganadoras.