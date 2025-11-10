Mayans en alerta total porque la interna del PJ jujeño amenaza con partir el bloque peronista

José Mayans tuvo que pedir de urgencia la semana pasada al interventor del PJ en Jujuy, Gustavo “El Tano” Menéndez, que postergue la elección interna del partido, prevista originalmente para el 16 de noviembre, hasta febrero de 2026 y que frene los pedidos de expulsión de Eduardo Fellner, Guillermo Jenefes y Julio Moisés, ex diputado nacional, actual concejal en San Pedro y padre de la senadora Carolina Moisés.

La jugada de Mayans se activó después que tres dirigentes que responden a la diputada Leila Chaher, responsable de La Cámpora en Jujuy, reclamaran la aplicación de medidas disciplinarias contra Fellner, Jenefes y Moisés por apoyar en la campaña la lista de Pedro Pascuttini, bajo el sello Primero Jujuy Avanza.

El cristinismo acusó a la senadora Moisés de haber jugado para Pascuttini con el propósito que Chaher se quedara sin su banca en el Congreso, algo que efectivamente ocurrió por terminar tercera detrás de la boleta de La Libertad Avanza y el radicalismo jujeño.

Sáenz le facturó a Cristina las fallidas intervenciones: “Quiere convertir el PJ en una pyme familiar”

Los reflejos del formoseño evitaron una ruptura inminente del interbloque de UP en el Senado, que cuenta con 28 legisladores en total e incluye a los cuatro de Convicción Federal, Fernando Salino, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y la propia Moisés, pero el peligro sigue latente.

Los reflejos de Mayans evitaron una ruptura del interbloque de UP en el Senado, que cuenta con 28 legisladores en total e incluye a los cuatro de Convicción Federal, Fernando Salino, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y la propia Moisés, pero el peligro sigue latente.

Ese cuarteto no abandonó la bancada peronista, pese a que mantiene una relación de permanente tensión con el kirchnerismo, y el ataque directo de Chaher hubiera servido de excusa inapelable para el portazo.

Moisés dio aviso de la escalada del conflicto a Mayans el 31 de octubre pasado, cuando José María Frías, Sergio Isasmendi y Luis Gerónimo pidieron la “urgente expulsión” de Fellner, Jenefes y su padre, entre otros. El jefe de bloque contuvo la furia: “Mayans jugó bien y por eso todavía hay bloque, por ahora”, dijeron fuentes al tanto de la pelea a LPO.

Los kirchneristas de Jujuy no encuentran la forma de salir airosos de la intervención del PJ, un trámite que reclamó Moisés para barrer a Rubén Rivarola, ex presidente del partido, por apoyar la reforma constitucional de Gerardo Morales en 2023.

Chaher y Moisés no lograron ponerse de acuerdo para resolver quién se turnaría al frente del peronismo jujeño si la situación se normalizaba, acaso porque ambas aspiran a liderar el PJ para proyectarse eventualmente como candidatas a la gobernación. El desorden es tan grande que Rivarola terminó sentado junto a Chaher y Cristina en el Instituto Patria, cuando la expresidenta mandó a juntar a todos los peronistas de la provincia, y Moisés quedó del lado de los que cuestionan la intervención.