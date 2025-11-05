El gobierno armó una nueva mesa política y dejó afuera a Adorni

El gobierno estrenó una nueva mesa política y no incluyó entre sus integrantes a Manuel Adorni, el flamante jefe de gabinete.

La mesa política está integrada por Karina Milei, Patricia Bullrich, Martin Menem y Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior. Este grupo ya se atribuyó este martes el dictamen del proyecto de Presupuesto que lograron aprobar los libertarios en la Cámara de Diputados.

“Es el pimer triunfo de la mesa política del Presidente”, dijeron a LPO en Casa Rosada. En la mesa tampoco está Santiago Caputo, uno de los principales perdedores con los cambios de gabinete que se produjeron luego de las elecciones.

Como anticipó LPO, los Menem habían convencido a Karina Milei que le impusiera a Caputo una mesa de control político presidida por ella, que además de Caputo integrarían Martín Menem y Patricia Bullrich. Pero Santiago no aceptó.

Durante los primeros dos años de mandato de Milei, la mesa política fue sumando y restando sillas pero siempre estaba presente la del jefe de gabinete cuando el cargo lo ostentaba Guillermo Francos. La ausencia de Adorni se explica porque el vocero no tendrá decisiones políticas sino que servirá como una extensión de Karina para controlar a los ministros.