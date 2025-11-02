Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Quemar laurel con romero en casa: por qué recomiendan hacerlo y cada cuánto

Published

Conocé los beneficios de este método y cómo hacerlo.

Quemar laurel y romero en casa es un ritual que cada vez implementan más personas. Según algunas creencias, esta técnica ayuda a limpiar la energía de los ambientes, relajar la mente y hasta levantar el ánimo.

La mezcla de laurel y romero tiene fama de ser poderosa. El humo que desprenden al quemarse genera un aroma intenso que, para la creencia popular, ayuda a eliminar las malas energías y a crear un espacio más armonioso.

Por un lado, el romero es conocido por su capacidad para aportar claridad mental y concentración. Mientras que el laurel suma una sensación de protección y calma.

Según las creencias, este ritual sirve para purificar el aire. (Imagen ilustrativa IA Gemini)
Según las creencias, este ritual sirve para purificar el aire. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Muchas personas lo usan para reducir el estrés y la ansiedad, y así lograr un hogar más equilibrado.

Cómo hacer el ritual en casa

  1. Prepará las hierbas secas: necesitás hojas de laurel y ramitas de romero, bien secos. Podés usar uno solo o ambos juntos.
  2. Encendé fuego: colocá las hierbas en un recipiente seguro, como un incensario o un cuenco resistente al calor, y luego encendelo con un fósforo.
  3. Dejá que el humo se esparza: caminá por los ambientes, sobre todo por las esquinas, puertas y ventanas, dejando que el humo toque cada rincón.
  4. Respirá el aroma: el olor no solo limpia, también aporta una sensación de calma y frescura.

¿Cada cuánto conviene hacerlo?

Para mantener la buena energía en casa, una vez por semana suele ser suficiente. Si querés hacer una limpieza profunda, por ejemplo al mudarte, empezar un nuevo ciclo o cerrar el mes, podés hacerlo una vez al mes.

Precauciones a tener en cuenta

  • Usá siempre un recipiente seguro y resistente al calor.
  • No dejes las hierbas desatendidas mientras se queman.
  • Ventilá bien el espacio después del ritual para que el humo no se acumule.
  • Mantené el ritual lejos de chicos y mascotas, ya que el humo concentrado puede ser irritante.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Deportes

El estricto método que impuso Xabi Alonso en el Real Madrid para eliminar los “malos hábitos” y que genera tensiones en el vestuario

Según informaron, el DT del Merengue está realizando un profundo cambio en la cultura del plantel en comparativa con el enfoque que tenía Ancelotti...

5 días ago

Politica

Héctor Daer cuestionó el baile de Cristina Kirchner tras la derrota electoral: “No le cayó bien a nadie”

El dirigente de la CGT criticó la actitud de la ex presidenta luego de las elecciones y adelantó la postura sindical frente a la...

5 días ago

Politica

Juan Grabois calificó la condena a Guillermo Moreno como “un nuevo acto de proscripción política”

El diputado electo defendió al exsecretario de Comercio Interior y sostuvo que la Corte Suprema “baila al ritmo del poder”. Juan Grabois cuestionó con dureza...

5 días ago

NOTICIAS

Fue a bailar y su exnovia le robó la moto: fingió haber perdido el ticket del estacionamiento para llevársela

La mujer mostró un manojo de llaves a los playeros, utilizó una copia del vehículo y escapó sin ser detenida en Santiago del Estero....

5 días ago