Murió el sombrero playero: la nueva tendencia más fresca que llega con fuerza este verano 2026

Conocé la alternativa cómoda, canchera y que va bien con cualquier look veraniego.

El sombrero de mimbre fue desde siempre un infaltable para el verano. Sin embargo, esta temporada 2026 un nuevo accesorio tendencia promete reemplazarlo y ganar terreno.

Es el piluso de lino, que se caracteriza por ser liviano, versátil y con un aire moderno, ideal tanto para usar en la playa como en la ciudad.

Por qué el piluso es el elegido del verano

La clave está en el material. El lino es una fibra natural que permite que la cabeza respire y mantiene el frescor y a la vez sentirse cómodo.

El piluso de lino es más fresco y cómodo. (Imagen ilustrativa IA Gemini)
Además, su ala flexible protege del sol sin resultar molesta ni voluminosa. Es ideal para quienes quieren cuidarse sin resignar practicidad.

En cuanto al diseño, el piluso se adapta a todo, ya que va perfecto con trajes de baño, vestidos livianos, shorts o monos veraniegos. Su estilo simple y moderno combina con cualquier outfit, desde el más playero hasta el más urbano.

Cómo llevar el piluso este verano

  • Con trajes de baño neutros o estampados, para un look fresco y elegante en la playa.
  • Con vestidos ligerosshorts monos, al lograr un estilo relajado y chic.
  • Sumale gafas de sol sandalias minimalistas para un outfit completo y moderno.

Los colores y tendencias que pisan fuerte en 2026

Este año, los colores neutros como beige, blanco y tonos tierra son los favoritos porque combinan con todo. Para quienes buscan algo distinto, los estampados sutiles como rayas o cuadros chicos suman personalidad sin perder elegancia.

Otra tendencia que pisa fuerte es el piluso, que es más grande que el tradicional, ideal para protegerse del sol y sumar un toque trendy al look.

