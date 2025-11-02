Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Licuar cáscaras de banana y agua: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Published

Conocé cómo esta mezcla puede transformar tu jardín.

Cuando comemos banana lo primero que hacemos es deshechar la cáscara, pero lo que muchas personas no saben es que tiene varios beneficios, sobre todo en el cuidado de las plantas, al licuarlas junto con agua.

Esta parte de la fruta está llena de potasiofósforo calcio, tres nutrientes esenciales que ayudan a que las plantas crezcan, desarrollen raíces más firmes y florezcan con más fuerza, al utilizarlo como fertilizante natural.

Cómo preparar el fertilizante de cáscara de banana

  1. Juntá cáscaras de 2 o 3 bananas limpias y sin restos de fruta.
  2. Cortalas en trozos chicos y agregalas en la licuadora.
  3. Después, sumá un vaso de agua (unos 200 ml) y licuá hasta que quede una mezcla homogénea.
  4. Verté el líquido directamente sobre la tierra, cerca de las raíces.

Cómo usar el fertilizante natural

Verté la mezcla directamente sobre la base de la planta o cerca de las raíces, evitando mojas las hojas más delicadas.

La cáscara de banana tiene beneficios para las plantas. (Foto: Unsplash)
La cáscara de banana tiene beneficios para las plantas. (Foto: Unsplash)

Con hacerlo una vez por semana durante la primavera y verano alcanza, que es el momento en que las plantas requieren de más nutrientes.

También, podés sumar cáscaras de otras frutas como naranja limón para aportar más minerales.

Si usás la mezcla enseguida, guardala en la heladera en un frasco cerrado hasta 3 días.

Precauciones para evitar problemas

  • No te pases con la cantidad: demasiado fertilizante puede dañar las raíces o provocar hongos.
  • Evitá el contacto con hojas delicadas: aplicá siempre sobre la tierra, no sobre las hojas.
  • Usá cáscaras limpias: si tienen restos de fruta, pueden atraer insectos o largar mal olor.
  • Asegurate de que las macetas tengan buen drenaje para evitar que las raíces se pudran.
  • Recordá que este truco es un complemento natural, pero no reemplaza el riego, la luz ni el control de plagas.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Deportes

El estricto método que impuso Xabi Alonso en el Real Madrid para eliminar los “malos hábitos” y que genera tensiones en el vestuario

Según informaron, el DT del Merengue está realizando un profundo cambio en la cultura del plantel en comparativa con el enfoque que tenía Ancelotti...

5 días ago

Politica

Héctor Daer cuestionó el baile de Cristina Kirchner tras la derrota electoral: “No le cayó bien a nadie”

El dirigente de la CGT criticó la actitud de la ex presidenta luego de las elecciones y adelantó la postura sindical frente a la...

5 días ago

Politica

Juan Grabois calificó la condena a Guillermo Moreno como “un nuevo acto de proscripción política”

El diputado electo defendió al exsecretario de Comercio Interior y sostuvo que la Corte Suprema “baila al ritmo del poder”. Juan Grabois cuestionó con dureza...

5 días ago

NOTICIAS

Fue a bailar y su exnovia le robó la moto: fingió haber perdido el ticket del estacionamiento para llevársela

La mujer mostró un manojo de llaves a los playeros, utilizó una copia del vehículo y escapó sin ser detenida en Santiago del Estero....

5 días ago