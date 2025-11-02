Adiós al respaldo de cama tapizado: la nueva tendencia original, económica y con un toque rústico

Conocé la alternativa que cada vez se impone más en los dormitorios.
Los respaldos de cama tapizados fueron desde siempre una opción infaltable en los dormitorios. Sin embargo, en la actualidad hay una nueva tendencia que cada vez es más implementada por su originalidad y ese toque rústico.
Se trata de los respaldos de cama con madera reciclada o pallets. Una alternativa más económica y que se puede adaptar a cualquier estilo.
Por qué esta alternativa es el nuevo furor
Los pallets y la madera reciclada son elegidas por crear piezas únicas, jugar con sus formas y mezclar distintos materiales.
Además, no solo se destacan por ser más económicos que un respaldo tapizado, sino que también permiten personalizar, experimentar con distintas formas y sumar detalles funcionales como estantes o luces.
Por otro lado, la durabilidad es una de sus mayores ventajas, ya que si se cuida de la forma correcta, puede durar años sin perder la calidad. Mientras que su mantenimiento es súper fácil y solo basta con pasar un paño seco o apenas húmedo para limpiarlo.
Ideas para diseñar tu respaldo de madera reciclada
- Pallets alineados: horizontales para dar amplitud, verticales para sumar altura.
- Diseño en mosaico o espiga: cortá y organizá tablones de diferentes tamaños para un efecto moderno.
- Combiná tonos: mezclá maderas claras y oscuras para más profundidad y onda.
- Acabado natural o envejecido: un barniz mate o un lijado suave mantienen el look rústico y la durabilidad.
- Sumá funcionalidad: integrá estantes, luces LED o macetas para que tu respaldo sea práctico y canchero.
Cómo hacer tu propio respaldo de madera reciclada
Una de las mejores cosas de esta tendencia es que podés hacerlo vos mismo y adaptarlo a tu espacio. Solo necesitás:
- Pallets o madera reciclada
- Lija y barniz protector
- Tornillos y herramientas básicas
- Opcional: luces LED, estantes o ganchos
Paso a paso:
- Lijá y limpiá bien la madera.
- Cortá los tablones a la medida de tu cama.
- Armá y fijá el respaldo a la pared o a la estructura de la cama.
- Aplicá barniz protector o una mano de pintura si querés cambiar el color.
- Sumá detalles: luces, plantas o textiles para personalizarlo a tu gusto.