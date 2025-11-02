Adiós al respaldo de cama tapizado: la nueva tendencia original, económica y con un toque rústico

Los respaldos de cama tapizados fueron desde siempre una opción infaltable en los dormitorios. Sin embargo, en la actualidad hay una nueva tendencia que cada vez es más implementada por su originalidad y ese toque rústico.

Se trata de los respaldos de cama con madera reciclada o pallets. Una alternativa más económica y que se puede adaptar a cualquier estilo.

Por qué esta alternativa es el nuevo furor

Los pallets y la madera reciclada son elegidas por crear piezas únicas, jugar con sus formas y mezclar distintos materiales.

Los respaldos con pallets se pueden decorar a gusto. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Además, no solo se destacan por ser más económicos que un respaldo tapizado, sino que también permiten personalizar, experimentar con distintas formas y sumar detalles funcionales como estantes o luces.

Por otro lado, la durabilidad es una de sus mayores ventajas, ya que si se cuida de la forma correcta, puede durar años sin perder la calidad. Mientras que su mantenimiento es súper fácil y solo basta con pasar un paño seco o apenas húmedo para limpiarlo.

Ideas para diseñar tu respaldo de madera reciclada

Pallets alineados : horizontales para dar amplitud, verticales para sumar altura.

: horizontales para dar amplitud, verticales para sumar altura. Diseño en mosaico o espiga : cortá y organizá tablones de diferentes tamaños para un efecto moderno.

: cortá y organizá tablones de diferentes tamaños para un efecto moderno. Combiná tonos : mezclá maderas claras y oscuras para más profundidad y onda.

: mezclá maderas claras y oscuras para más profundidad y onda. Acabado natural o envejecido : un barniz mate o un lijado suave mantienen el look rústico y la durabilidad.

: un barniz mate o un lijado suave mantienen el look rústico y la durabilidad. Sumá funcionalidad: integrá estantes, luces LED o macetas para que tu respaldo sea práctico y canchero.

Cómo hacer tu propio respaldo de madera reciclada

Una de las mejores cosas de esta tendencia es que podés hacerlo vos mismo y adaptarlo a tu espacio. Solo necesitás:

Pallets o madera reciclada

Lija y barniz protector

Tornillos y herramientas básicas

Opcional: luces LED, estantes o ganchos

Paso a paso: