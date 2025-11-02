Connect with us

Adiós a los centros de mesa tradicionales en Navidad: la nueva tendencia que es más práctica y elegante

Una experta en decoración floral reveló sus trucos para transformar cada rincón con las nuevas modas en decoración de interiores.

La Navidad es ese momento del año en el que la casa pide a gritos un poco de magia y calidez. Y si hay alguien que sabe cómo lograrlo es Macarena Martí, la experta florista de Fronda, que se animó a romper con lo tradicional y propuso: “¡Decile adiós a los jarrones como centro de mesa!”.

Macarena compartió sus mejores ideas para que la decoración navideña sea un verdadero espectáculo natural, lleno de detalles simples pero impactantes.

Centros de mesa: bandejas, esponja floral y mucho verde

Olvidate del típico jarrón en el centro de la mesa. La propuesta de Macarena es usar bandejas lindas como base, colocar una esponja floral humedecida y sumar solo follaje verde: eucalipto, ramas de coníferas y una iluminación sutil. El resultado es un efecto espectacular, que podés personalizar al agregar flores, ramas secas o preservadas para sumar color y combinar con tu estilo.

Así es esta tendencia (Foto: El Mueble).
El truco: jugá con las alturas y mezclá guirnaldas, piñas y velas para lograr ese look de revista que todos quieren en su mesa navideña.

El árbol, las sillas y hasta los pomos: todo suma

¿Querés que tu árbol de Navidad se vea distinto? Intercalá ramas naturales, secas o artificiales entre los adornos. Así le das textura y un aire sofisticado al clásico abeto.

Pero la cosa no termina ahí. Macarena recomienda colgar pequeños ramos de ramitas verdes en el respaldo de las sillas, atados con un lazo que combine con la decoración. Una simple corona de ramas también queda elegante y suma un toque natural al comedor.

Y para los fanáticos de los detalles, la experta sugiere decorar las puertas y las llaves de los muebles con mini ramos, bolas decorativas o mini coronas hechas con ramas verdes. Son gestos fáciles que cambian cualquier rincón.

Servilleteros, muérdago y escaleras: los detalles que enamoran

Las servilletas también pueden ser protagonistas: atales una ramita verde con un cordel o cinta y convertí cada lugar en la mesa en algo especial.

Macarena recomienda colgar un ramo de alguna planta seca en la puerta con un lazo rojo o dorado para recibir a los invitados con un toque mágico.

Algunas ideas para decorar tus puertas o escaleras en esta Navidad 2025 (Foto: Grok).
Para las escaleras, la apuesta es segura: guirnaldas de eucalipto, coníferas y pino, al sumar velas artificiales en faroles para un look cálido y natural.

