Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Antes de reunirse con Milei, Macri le avisa: “El PRO tendrá candidato propio en 2027”

Published

El expresidente recordó el “destrato” a su partido y sacó pechó de que durante dos dijeron que LLA los iba a matar: “El PRO está más vivo que nunca”.

Mauricio Macri se reunirá el viernes con Javier Milei y en la previa le avisó que el PRO mantendrá su integridad y no será parte de La Libertad Avanza, incluso asegurando que tendrá “candidato propio en 2027”.

“El PRO está más vivo que nunca. Tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido pero lo tendrá en el ’27”, afirmó el expresidente durante un evento en Chile.

“Hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas”, sostuvo Macri. “Me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente, ese mensaje está, yo creo que lo escuchó”, agregó.

Macri recordó el apoyo que le brindó en 2023, pero también mencionó los “destratos” al PRO y sacó pecho en que no pudieron “matar” a su partido. “Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO. Porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad”, destacó.

Me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente, ese mensaje está, yo creo que lo escuchó

“En unas horas me invitó de vuelta a comer unas milanesas. Volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”, sostuvo Macri, que recordó una reunión en la que fue “muy crítico”. “Se retuerce un poco en la silla, pero se la ha bancado”, dijo sobre los momentos en los que lo cuestiona.

“Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre”, ironizó Macri. “El kirchnerismo ya había sacado el helicóptero para que se vaya, de pronto apareció el apoyo de Estados Unidos, calmó las cosas, se pudo hacer la elección y hoy en la Argentina hay de vuelta una expectativa positiva”, planteó.

 

Macri dijo que Milei debe “ampliar su base” política y lo desafió a avanzar con “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación, de privatización”.

 

In this article:,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Schneider celebró el triunfo y prometió “trabajo y compromiso” en el Senado por el Chaco

La vicegobernadora y senadora electa por La Libertad Avanza, Silvana Schneider, encabezó, junto al gobernador Leandro Zdero, los festejos tras conocerse los resultados electorales....

4 días ago

Politica

La Libertad Avanza se impone en Chaco y le aporta dos senadores al presidente Milei

Con los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio, el frente oficialista se impone en las categorías de senadores y diputados nacionales por la provincia...

4 días ago

Politica

Héctor Daer cuestionó el baile de Cristina Kirchner tras la derrota electoral: “No le cayó bien a nadie”

El dirigente de la CGT criticó la actitud de la ex presidenta luego de las elecciones y adelantó la postura sindical frente a la...

2 días ago

Politica

Jorge “Coqui” Capitanich: “Vamos a pelear en el congreso por los chaqueño”

En una noche cargada de emoción y fervor militante, Jorge “Coqui” Capitanich fue confirmado como senador nacional electo por Fuerza Patria, tras una de...

4 días ago