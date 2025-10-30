Antes de reunirse con Milei, Macri le avisa: “El PRO tendrá candidato propio en 2027”

Mauricio Macri se reunirá el viernes con Javier Milei y en la previa le avisó que el PRO mantendrá su integridad y no será parte de La Libertad Avanza, incluso asegurando que tendrá “candidato propio en 2027”.

“El PRO está más vivo que nunca. Tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido pero lo tendrá en el ’27”, afirmó el expresidente durante un evento en Chile.

“Hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas”, sostuvo Macri. “Me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente, ese mensaje está, yo creo que lo escuchó”, agregó.

Macri recordó el apoyo que le brindó en 2023, pero también mencionó los “destratos” al PRO y sacó pecho en que no pudieron “matar” a su partido. “Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO. Porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad”, destacó.

“En unas horas me invitó de vuelta a comer unas milanesas. Volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”, sostuvo Macri, que recordó una reunión en la que fue “muy crítico”. “Se retuerce un poco en la silla, pero se la ha bancado”, dijo sobre los momentos en los que lo cuestiona.

“Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre”, ironizó Macri. “El kirchnerismo ya había sacado el helicóptero para que se vaya, de pronto apareció el apoyo de Estados Unidos, calmó las cosas, se pudo hacer la elección y hoy en la Argentina hay de vuelta una expectativa positiva”, planteó.

Macri dijo que Milei debe “ampliar su base” política y lo desafió a avanzar con “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación, de privatización”.