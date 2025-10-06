Miraflores Zdero y sus funcionarios ignoraron el reclamo docente en el acto aniversario

Durante el acto central por el 85° aniversario de Miraflores, mientras el gobernador Leandro Zdero y su equipo de funcionarios encabezaban la ceremonia oficial, un grupo de docentes se manifestó con pancartas exigiendo el pago de la cláusula gatillo.

Las leyendas, visibles entre el público, expresaban un mensaje contundente al mandatario provincial: “Zdero, pagá la cláusula gatillo”.

Pese a la presencia de las pancartas y el reclamo visible, Zdero y sus funcionarios evitaron referirse a la situación docente durante todo el acto protocolar. La falta de respuesta fue interpretada como una actitud de indiferencia frente a la crisis salarial del sector educativo.

El reclamo se enmarca en la falta de actualización automática de los sueldos frente a la inflación, un pedido que los gremios docentes vienen sosteniendo desde hace meses en toda la provincia.