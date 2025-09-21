Usó una ambulancia del municipio para ir a un hotel alojamiento: el insólito caso que indigna en Santiago del Estero

Un hombre utilizó la ambulancia municipal con la que trabajaba para ir hasta un hotel alojamiento y fue apartado de su cargo.

Todo sucedió en lo últimos días en la localidad de Ceres, Santa Fe. Sin embargo, según especificaron los medios locales, el conductor pertenece a la Comisión Municipal de Colonia Alpina, de Santiago del Estero.

Hasta el momento se logró establecer que el hombre fue sorprendido utilizando una ambulancia oficial para trasladarse ir hasta un hotel alojamiento de la ciudad santafesina.

Si bien todavía no se sabe cómo fue descubierto, la noticia rápidamente se viralizó a través de las redes y generó indignación en los vecinos.

Es por eso que, tras la repercusión del caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado en el que informó que el empleado fue preventivamente apartado de sus funciones.

El comunicado del municipio de Colonia Alpina. (Foto: Facebook Colonia Alpina)

“Ante los hechos que son de público conocimiento, en los que se encontraría involucrado personal dependiente de la misma, se están llevando adelante las actuaciones pertinentes, conforme a lo establecido Estatuto del Personal Civil De La Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, aplicables al caso, y todas aquellas tendientes a resguardar los recursos estatales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio comprometido”, detallaron.

Sumado a ello, explicaron: “El personal en cuestión, se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto para estos casos en el que se determinará la resolución definitiva”.

“Desde la Comisión Municipal es necesario transmitir tranquilidad a la comunidad, ya que los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad y reafirmar el compromiso de administrar transparente y eficientemente los recursos de todos los vecinos de nuestra Colonia”, se completa el texto que lleva la firma de la Comisionada Municipal, Carina Genta, y el secretario de Gobierno, Rene Meshler.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, el episodio generó repercusión en la ciudad y en las localidades vecinas, por lo que se aguarda que en los próximos días se informe sobre la situación del trabajador.