Pocos lo saben: cuál es la fruta que consumimos a diario y es la más radioactiva del mundo

Published

Conocé los detalles que la hacen única en el mundo y por qué no es nociva para la salud.

Las frutas son uno de los postres más elegidos para almuerzos cenas. Sin embargo, también se las come como snack a media mañana o media tarde, o en licuados tragos.

Una de las más consumidas en la Argentina es la banana, que además de tener múltiples beneficios para nuestro cuerpo, también tiene una característica que la hace única.

La banana es una de las frutas más radioactivas del mundo. Esto tiene una explicación científica y no representa ningún riesgo para la salud.

La respuesta está en su alto contenido de potasio, un mineral esencial para el funcionamiento del cuerpo humano. Dentro del potasio que contienen las bananas, existe una pequeña proporción de potasio-40, un isótopo natural que emite radiación. Sin embargo, la cantidad es tan baja que no afecta en absoluto a quienes la consumen.

Las bananas contienen potasio -40, un isótopo que emite radiación. (Foto: Freepik)
Las bananas contienen potasio -40, un isótopo que emite radiación. (Foto: Freepik)

La radioactividad de la banana es un fenómeno natural y completamente inofensivo. El cuerpo humano está preparado para manejar pequeñas dosis de radiación que provienen de fuentes naturales, como los alimentos, el agua y hasta el aire que respiramos.

Por eso, los especialistas insisten en que no hay ningún riesgo en comer bananas todos los días. Al contrario, es una fruta recomendada por su aporte de energía, fibra, vitaminas y minerales.

