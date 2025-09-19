Connect with us

Puente General Belgrano: el tránsito permanecerá cortado al menos hasta las 23 horas

Published

De acuerdo a lo informado por personal policial que trabaja en el lugar, el tránsito permanecerá totalmente cortado hasta al menos las 23 horas de este viernes, mientras se desarrollan las tareas correspondientes.

El jefe de Bomberos Voluntarios Daniel Bertorello informó a Radio Sudamericana que ya se aplicaron los protocolos de seguridad correspondiente para evitar incendios, dado que hubo derrame de combustible. Destacó que ya no hay peligro de explosiones.

El corte genera demoras importantes tanto en Corrientes como en Resistencia, ya que se trata del principal nexo vial entre ambas provincias.

 

