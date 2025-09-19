Báez: “Un voto al Partido Obrero es una garantía de defensa de los trabajadores”

El candidato a senador por el Partido Obrero cuestionó duramente el anuncio del presidente, Javier Milei, sobre el proyecto de presupuesto, al que calificó como “mentiroso y autoritario”. Convocó a la movilización nacional de este miércoles en rechazo al ajuste, que en el Chaco se realizará en la Plaza Belgrano.

En diálogo con CIUDAD TV, Germán Báez, candidato a senador nacional por el Partido Obrero, trazó un panorama crítico de la situación económica y política en el marco de la campaña electoral rumbo a los comicios del 26 de octubre, donde el Chaco elegirá tres senadores y cuatro diputados nacionales.

“Recorriendo los lugares de trabajo y los barrios se nota la enorme preocupación de los trabajadores, que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes, incluso endeudándose para poder alimentarse”, expresó.

Báez cuestionó el anuncio del presidente sobre el nuevo presupuesto, al que definió como “totalmente mentiroso”. “No olvidemos que el Senado funcionó sin presupuesto porque el oficialismo bloqueó la comisión de Presupuesto. Ahora presentan un plan que destina casi el 2% del PBI al pago de la deuda con organismos internacionales, a costa del bolsillo de los trabajadores”, afirmó.

El dirigente de izquierda advirtió que el país atraviesa “una crisis general de todas las crisis”, con un dólar que “ya perforó la barrera de los 1400 pesos”, un riesgo país cercano a los 1150 puntos, caída del consumo, recesión, desempleo y paralización de la obra pública.

En ese marco, convocó a la movilización nacional prevista para este miércoles, que en el Chaco se realizará en la Plaza Belgrano de Resistencia desde las 17. “Van a confluir sectores universitarios, de salud, sindicatos y organizaciones sociales para reclamar por el ajuste, el desfinanciamiento de la educación y la salud, y exigir que se destinen recursos a las necesidades de los trabajadores y no a la bicicleta financiera”, sostuvo.

Finalmente, Báez llamó a respaldar al Frente de Izquierda en las elecciones de octubre. “Un voto al Partido Obrero es una garantía de defensa de las reivindicaciones de los trabajadores. Nosotros las defendemos en la calle y en el Congreso. La salida está en la movilización, no en profundizar el ajuste con más flexibilización laboral y aumento de la edad jubilatoria”, concluyó.