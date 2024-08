Crece la tensión en LLA: Lilia Lemoine lanzó una dura acusación contra Villarruel y pidió que “se ubique”

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine arremetió contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de la interna con Javier Milei. La acusó de tener una agenda propia, distinta a la del Presidente, y le pidió que “se ubique”.

“Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia mientras el Presidente tiene sentencia de muerte por parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se ríe con Mayans.. Victoria Villaruel rompé la maldición del vice; matá el ego y ubicate”, sostuvo en un tuit que iba acompañado de un extracto de un descargo que hizo en un programa que tiene junto a otro libertario, el representante del Parlasur Iván Dubois.

“Mátenme si quieren, díganme loca, lo que quieran, pero… Primero tranquilos, el que gobierna acá es Javier Milei, no Victoria Villarruel. Villarruel lo tiene que reemplazar si él no está en el país. ¡Uy, muchachos, qué miedo que me da! Pero no suele ser por más de dos días”, dijo Lemoine en Radio Zónica.

“Me parece pésimo que la vicepresidente tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, planteó la diputada nacional que se quejó, de que Villarruel no haya salido a respaldar a sus compañeros que fueron a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza.

Lilia Lemoine cargó contra la vicepresidenta Victoria Villaruel. (Foto: captura de X).

“Ir a visitar militares a la cárcel es parte de la ideología que defiende más bien la vice”, sostuvo “Yo investigaría, me pondría a investigar, no a los diputados, sino si de verdad querían trabajar en un proyecto de indulto. No por una cuestión legal, sino para saber cuál es la verdadera agenda que tiene la vicepresidente. Aunque claramente si le cuesta políticamente, la va a abandonar; lo lamento por las personas que confiaban en ella para eso”, indicó.

“Victoria Villarruel fue la compañera de fórmula de Javier Milei y es un honor, y tiene que haber sido un honor haber estado en la lista de diputados, ser la candidata a vice de Javier Milei. No es que tenemos que agradecerle por haber estado, tiene que honrar todo eso y acordarse por quién está acá. Se lo pido como diputada, se lo pido como argentina, se lo pido como cristiana, que se mantenga en el rumbo que corresponde, apoyando las políticas de La Libertad Avanza (LLA), del presidente Javier Milei, de los aliados de Pro; y que no se junte con operadores castro-chavistas, que no facilite nada que pueda ocasionar que nos quedemos sin un servicio de inteligencia que nos permita defender al Presidente”, remarcó Lemoine, tras el rechazo de Diputados al DNU que otorgaba 100.000 millones de fondos a la SIDE y que será ahora tratado por el Senado.

Milei “está bajo amenaza de muerte del Estado totalitario iraní” dijo Lemoine. “Si el ayatollah activa cualquier célula islamista-terrorista” puede cumplir la orden, afirmó.

“Victoria, aprendimos a quererte, incluso los libertarios te queremos. Te conocí en 2019 el mismo día que a José Luis Espert y a El Presto”, reveló Lemoine.

Y en la parte final de su alocución, la diputada volvió a reclamarle a la vice por no haberse solidarizado con ella cuando la rociaron con nafta afuera de la Legislatura y le giró una insólita advertencia. “Victoria, tenés una investidura”, le dijo y fue ahí que marcó: “Vicky, sos nuestra vice, comportate como tal. Qué vergüenza que te lo tenga que decir la cosplayer del grupo, ¿no?”.