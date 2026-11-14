El PRO reúne a dirigentes en Junín en medio de las negociaciones con La Libertad Avanza

La jornada reunirá a jóvenes y referentes de la Cuarta sección electoral, mientras el partido define su estrategia ante una eventual alianza.

(BUENOS AIRES).- «De mínima, queremos conservar lo que tenemos», sintetizó un dirigente del partido sobre la estrategia ante una eventual alianza con La Libertad Avanza. El PRO realizará este sábado 14 de noviembre un encuentro en Junín encabezado por Cristian Ritondo, con una agenda juvenil y una reunión de referentes de la Cuarta sección electoral.

La primera actividad está prevista entre las 10 y las 13.30 y será el tercer encuentro provincial de la juventud del partido. Ritondo estará acompañado por Florencia de Sensi, Javier Sánchez Wrba, Pablo Petrecca, Soledad Martínez y María Sotolano, en una convocatoria para dirigentes, concejales, legisladores y militantes de distintos puntos de la provincia. Los cuatro paneles abordarán tecnología e inteligencia artificial, políticas públicas, salud mental y construcción de nuevos liderazgos, con el objetivo de fortalecer la formación política y proyectar referentes territoriales.

El encuentro de la Cuarta sección electoral está previsto de 13.30 a 15.30 y reunirá a referentes de todos sus distritos. La jornada se inscribe en una ronda semanal con intendentes y concejales, organizada por sección electoral y realizada en su mayoría en la sede nacional del partido, sobre la calle Balcarce, en la Ciudad. La convocatoria busca coordinar a los representantes locales, relevar la situación de cada municipio y acordar una estrategia común para la Provincia de Buenos Aires. La elección de la sección como sede también apunta a mostrar estructura territorial y proteger los bastiones del interior ante una futura negociación electoral.

Las negociaciones con La Libertad Avanza

La realidad en los municipios bonaerenses es desigual: en algunos, los dirigentes de la fuerza mantienen vínculos fluidos con los libertarios; en otros, persisten diferencias políticas y disputas por la representación local. La conducción pretende que esas particularidades se discutan dentro de una estrategia general y no mediante entendimientos aislados. Las reuniones también buscan consolidar el vínculo entre intendentes, concejales y referentes partidarios, incluidos quienes no gobiernan sus distritos.

Dentro del partido conviven posiciones distintas frente al oficialismo nacional. Un sector impulsa un acuerdo programático y electoral, mientras otros dirigentes advierten que una alianza podría diluir la identidad del espacio, reducir su autonomía en los concejos deliberantes y en la Legislatura, y dejarlo como socio menor de los libertarios. «Somos un partido con una historia que tenemos que reivindicar. Es momento de volver a la esencia del PRO, de estar unidos y más fuertes que nunca, tenemos un gran futuro por delante y muchos desafíos por enfrentar. En esta nueva etapa de la historia de la Argentina, el PRO volverá a ser protagonista», expresaron representantes del partido.

Mauricio Macri afirmó que las negociaciones entre el partido y La Libertad Avanza para un acuerdo electoral en 2027 no habían avanzado y lo resumió: «No se avanzó en nada». En la mesa formal de diálogo participan Fernando de Andreis y Ritondo por ese espacio. Los representantes de ambos espacios llevaban semanas sin reunirse por la falta de avances en las conducciones partidarias.

La estrategia partidaria es evitar un acuerdo sin condiciones porque teme perder poder territorial, representación y margen para discutir candidaturas. Entre los desacuerdos que siguen abiertos están la competencia en los distritos, el reparto de lugares en las listas y el liderazgo de una eventual coalición. Algunos dirigentes esperan que las conversaciones de fondo se retomen en febrero o marzo, cuando haya más certezas sobre la evolución de la economía y el panorama electoral.